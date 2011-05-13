-ÖĞRENCİLERDEN ''BOĞAZDA TERS TELEFERİK YÖNTEMİ'' ANKARA (A.A) - 13.05.2011 - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Final Sergisi açıldı. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Arif Atlı, Altınpark Fuar Alanı'ndaki serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 42. kez düzenlenen finalde 12 bölgeden 8 farklı alanda öğrencilerin yarıştığını söyledi. Bilimsel araştırmaya meraklı gençlerin her geçen gün artan oranda katılımının memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Atlı, bu durumun, bilgi toplumu olma yönündeki hedeflerine dair güzel bir ipucu olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Atlı, bu yıl geçen yıla göre yüzde 60 artışla 5 bin 111 projenin yarışmaya başvurduğunu ve bu projeler arasından 182 eserin sergileneceğini bildirdi. Sergide, aralarında ''Lise Öğrencilerinde Okul Terk Nedenleri, Cezaevinde Büyümek, 15-18 Yaş Arası Çocukların Suç İşleme Nedeni Olarak Sosyo-Ekonomik Durumlarının ve Suçun İşlendiği Mekanın Suç İşlemedeki Etkilerinin İncelenmesi, Pansiyonlarda Kalan Öğrencilerin Okula Uyum Süreci ve YİBO'lara Gitmeme Nedenlerinin Araştırılması'' başlıklarıyla sunulan ilgi çekici projelerin yanı sıra fen bilimleri, sayısal bilimler ve gündelik hayatı kolaylaştıracak birçok proje de yer aldı. -GÖRME ENGELLİLER İÇİN KABARTMALI PUSULA- Manisa Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesinin görme engelli öğrencileri Süleyman Görece ve Ufuk Aydınhan'ın hazırladığı ''Kafamızdaki Engeli Kaldırmadıkça Sandıktaki Engeli Kaldıramayız'' adlı projesi, görme engellilerin hiç kimsenin yardımına gerek kalmadan oy kullanmasını sağlıyor. Görece, projenin görme engellilerin oy kullanmayla ilgili önünde duran sorunları tespit etmek ve bu konuda ilgili kamu kurumlarını bilgilendirip çeşitli çözüm önerileri getirme amacını taşıdığını söyledi. Uluslararası sözleşmelerde engellilerin oy kullanabileceği materyallerin anlaşılabilir ve kolay kullanılır olmasının zorunlu olduğu ibaresinin yer aldığına işaret eden Görece, pusulaya mührü basmanın kendileri için çok zor olduğunu ve bu nedenle kabartmalı oy pusulası geliştirdiklerini anlattı. Normal vatandaşın kullandığı pusulada partilerin adının bulunduğu yerin altına görme engellilerin alfabesiyle yazılan sözcükler sayesinde sandıkta kimsenin yardımı olmadan oylarını kullanabileceklerini ifade eden Aydınhan da, özellikle ortak bir pusula hazırladıklarını belirtti. Pusulanın sadece engelliler için hazırlandığı takdirde kişilerin oy renginden hangi partiye oy vereceğinin belli olacağına dikkati çeken Ufuk Aydınhan, ''Bu nedenle ortak bir pusula hazırladık. Böylelikle görme engelliler de özgürce oylarını verebilecek'' diye konuştu. -''TERS DÖNMEYEN ŞEMSİYE'' Özel Samsun Şahinoğlu Kolejinden Handenur Kocaili'nin hazırladığı ''Ters Dönmeyen Şemsiye'' projesiyle yağmurlu ve fırtınalı havalarda şemsiyenin ters dönüp bozulmasını önleyerek şemsiye masrafından kurtulmak amaçlanıyor. Handenur Kocaili, yaptığı açıklamada, rüzgar basınç yaptığında şemsiye kanatlarının hafif kalarak kırıldığını ve kendisinin de bu nedenle şemsiyelere hava kanalları açarak basıncı önlediğini, hava kanalı ne kadar açılırsa açılsın oluşturulan jelatinli bölge suya dayanıklı olduğu için de kişinin ıslanmasını önlediğini anlattı. Kocaili, projeyi sadece plastik şemsiyede değil, kumaş şemsiyede de uyguladıklarını ve başarılı sonuç aldıklarını dile getirdi. -SINIR KARAKOLLARINDAKİ GÜVENLİK ZAAFLARINA ÖNLEM- Mersin Fen Lisesinden Recep Gökselli, ''Uzaktan Kumandalı Makineli Tüfek'' projesiyle sınır karakollarının ve önemli güvenlik noktalarındaki insan kaynaklı güvenlik zaaflarını, uzaktan kumandalı makineli tüfek platformuyla en aza indirmeye çalıştığını kaydetti. Gökselli, geliştirdiği düzeneği şöyle anlattı: ''Karakolda çatışma çıktığı zaman bir kişi uzaktan kumandasını alıp çatışmaya uzak bir noktadan tüfeği kontrol edebiliyor. Böylece kendi hayatını korumuş oluyor. Tüfekteki dürbünün içindeki kamera sayesinde görüntü de alabiliyoruz. Bununla ilgili daha önce yapılan çalışmalar da var ama onlar hareketsizdi. Biz bu makineleri hem hareketli hem de portatif yaptık.'' -''BOĞAZDA GEMİ GEÇİŞ GÜVENLİĞİ İÇİN TERS TELEFERİK YÖNTEMİ''- MEF Okulları öğrencilerinden Hazal Kalkavan ve Refhan Karabulut, İstanbul Boğazına ilişkin hazırladıkları projeyle boğazdaki gemi kazalarını önlemeyi ve boğaz trafiğini iki yönlü olarak çok daha hızlı akıtabilmeyi hedefliyorlar. ''İstanbul Boğazında Tuzluluk Oranı Ve Seviye Farkından Dolayı Oluşan Ters Akıntı Ve Güçlü Girdaplara Karşı Boğazdan Gemi Geçiş Güvenliği İçin 'Ters Teleferik' Yöntemiyle Kazaların Önlenmesi'' projesine ilişkin bilgi veren Karabulut, ''Günümüzde İstanbul Boğazının dünya ticaretinde çok önemli bir yeri var. Bizim yapmak istediğimiz şey aslında gemilerin rotasını belirlemek. Bir şekilde kılavuz kaptan ihtiyacını da ortadan kaldırmış olacağız'' dedi. Projelerinden sonra Başbakan Erdoğan'ın kanal projesini açıkladığını hatırlatan Refhan Karabulut, kendilerinin hazırladığı projenin ''Kanalİstanbul'' projesi içinde de uygulanabileceğini savundu. Projenin fiziksel tanımını yapan Hazal Kalkavan da şunları söyledi: ''Boğazda deniz seviyesinden eşit yükseklikte olacak şekilde zemine kazık çakılma yöntemiyle kazıkların üzerine kurulacak düzeneğe çelik halat gerilmesi ve bu çelik halat üzerinde ters teleferik adını verdiğimiz halata bir ucu dönen iki tekerle bağlı diğer ucu gemilerin dubalarına kadar uzanan çelik tellerden oluşuyor. Boğaz geçişleri 12 saatte bir ve tek yönden yapılıyor. Bu tek yönlük geçişleri çift yöne çevirerek gemiler için çok önemli olan tahmini varış sürelerini kısaltmış oluyoruz. Aynı zamanda gemilerin güvenliği açısından bu proje çok önemli. Çünkü gemileri belli bir parkura sokuyoruz ve gemiye rotadan çıkma şansı vermiyoruz.'' Altınpark Fuar Alanındaki sergi 15 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.