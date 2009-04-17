Öğrencilerden bisikletli nükleer santral eylemi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğrencisi bir grup, Mersin'de nükleer santral yapılmak istenmesini protesto etmek amacıyla bisikletli eylem yaptı.



Özgürlükçü Gençlik Derneği üyesi olduğu belirtilen grup, Çiftlikköy Yerleşkesi'ndeki rektörlük binasının önünde toplandı.



Bisikletle tur atan grup, çevre yolu güzergahını takiben yaklaşık bir saat süren yolculuğun ardından Büyükşehir Belediyesinin önüne geldi.



Burada kendilerini bekleyen grupla buluşan öğrenciler, slogan attı.



Mehmet Çelik, grup adına yaptığı açıklamada, 1986 yılında yaşanan Çernobil faciasının nükleer santralin tehlikesini ortaya koyduğunu söyledi.



Buna karşın Mersin ve Sinop'ta nükleer santral kurulmaya çalışıldığını belirten Çelik, "Nükleer enerji riskli, pahalı ve sınırlıdır. Risklerini kanıtlamak için Çernobil'i hatırlamak yeterli olacaktır. Türkiye'nin nükleer enerjiye değil yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının kullanımına ihtiyacı olduğu söylüyoruz" dedi.

