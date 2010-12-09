-ÖĞRENCİLERDEN BATUM'A ZİYARET ANKARA (A.A) - 09.12.2010 - CHP Genel Sekreteri Süheyl Batum, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki öğrenci protestosu ve yumurta atılmasıyla ilgili olarak, ''Yumurtayı yiyen ben de olsaydım insan olarak üzülürdüm. Ama bunu, bir dönemden beri öğrencilere karşı sürdürülen baskı, sindirme politikasını meşrulaştırmanın bir aracı olarak kullanmaya karşıyız'' dedi. Protestonun gerçekleştiği etkinliği düzenleyen Mülkiye Sosyal Araştırmalar Topluluğu Yönetim Kurulu üyesi bir grup öğrenci, Batum'u parti genel merkezindeki makamında ziyaret etti. Basına kapalı görüşmenin ardından Batum ve grubun temsilcisi Oğuzhan Kılıç, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Batum, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile bazı basın kuruluşlarının yayınlarının kendisinde ''Öğrencilerin protesto eyleminin, son dönemde girişilen zorbaca şiddet hareketlerinin meşrulaştırılmasında kullanıldığı'' izlenimini yarattığını belirterek, buna CHP Genel Sekreteri ve bir akademisyen olarak kesinlikle karşı olduğunu kaydetti. ''Yumurtayı yiyen ben de olsaydım insan olarak üzülürdüm. Ama bunu bir dönemden beri öğrencilere karşı sürdürülen ve bundan sonra da Başbakan'ın yorumundan anladığım çok daha şiddetli bir şekilde yürütülecek baskı, sindirme politikasını meşrulaştırmanın bir aracı olarak kullanmaya karşıyız'' diyen Batum, kendisine yönelik protestoyu ''İnsaflı bir şekilde yaparak yumurta atmayan'' öğrencilere teşekkür etti. Toplumun tüm kesimlerinin susturulduğunu öne süren Batum, bu baskı ortamlarında protestonun yolunun değişebileceğini, CHP olarak bu tür protestoları ''faşizan'' şeklinde nitelendirmelerinin de mümkün olmadığını belirtti. Oğuzhan Kılıç da ''Üniversite öğrencisinin her zaman yanlış yapma hakkı olduğunu'' öne sürdü. Protesto eylemini gerçekleştiren arkadaşlarının amacının ''daha iyi bir Türkiye'' olduğunu belirten Kılıç, ''Üslup yanlış olabilir. Yumurta atılmamalıydı belki. Bu yanlıştı fakat öğrencilere de inisiyatif tanınmalı'' dedi. Kılıç, protesto ve yumurta atma eylemini, ''İstanbul'daki olaylarda arkadaşları dayak yiyen öğrencilerin canı yanmışlık duygusu içinde gerçekleştirdiklerini'' öne sürerek, ''Biz buraya Süheyl Hoca'dan özür dilemek için değil, teşekkür etmek için geldik. Süheyl Hoca'yı hepinizin önünde bir kez daha oraya davet etmek istiyoruz. Ama bu kez her şey daha güzel olacak'' diye konuştu.