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Politika

ÖĞRENCİLERDEN BATUM'A PROTESTO ANKARA (A.A)

08 Aralık 2010 15:37

-ÖĞRENCİLERDEN BATUM'A PROTESTO ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - CHP Sözcüsü ve Genel Sekreter Süheyl Batum'un katıldığı konferans, öğrenci protestosuna neden oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen, ''Türkiye'de Anayasa'' konulu konferansa katılan CHP Sözcüsü ve Genel Sekreter Batum, öğrencilerin protestosuyla karşılaştı. Toplantı salonunda sivil polis bulunduğunu da iddia eden öğrenciler, Süheyl Batum'a yönelik protestolarını sürdürdü. Öğrencilerin sözlü sataşmalarına rağmen bir süre daha konuşmasını sürdürmeye çalışan CHP Sözcüsü ve Genel Sekreter Batum, daha sonra salondan ayrıldı.

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