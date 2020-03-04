Öğrencilerden Bahçeşehir Üniversitesi'ne zam tepkisi

Bahçeşehir Üniversitesi'nin 2020-2021 öğretim yılı okul ücretlerine %19 oranında zam yapmasına tepki gösteren öğrenciler "Müşteri değiliz öğrenciyiz!" diyerek açıklamada bulundu.

Enflasyon oranının üzerinde zam yapılmasına tepki gösteren öğrenciler, "Üniversitenin yaptığı zam kabul edilebilir seviyede olmaktan uzaktır. Buna ek olarak, vakıf üniversiteleri öğrencilerden aldığı ücretleri yine öğrenci için harcamalıdır. YÖK tarafından yayınlanan istatistiklere bakıldığında, reklam giderlerine ayrılan bütçenin (16 milyon ₺) araştırmaya ayrılan bütçeden (2 milyon ₺) 8 kat fazla olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

BAU Öğrenci Dayanışması'nın kaleme aldığı açıklama şöyle:

"Müşteri Değiliz Öğrenciyiz!

Geçtiğimiz hafta 2020-2021 öğretim yılı okul ücretlerini duyuran Bahçeşehir Üniversitesi, geçtiğimiz seneye göre %19 oranında bir zam uygulamıştır. %11,84 olan enflasyon oranının da çok üzerine çıkan ve öğrencilerin eğitim hakkında doğrudan saldıran bu zam Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencileri tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Son 6 yıl içerisinde okul ücretini neredeyse %100 arttıran Bahçeşehir Üniversitesi geçtiğimiz yıl reklam giderlerine 16 Milyon lira gibi uçuk bir rakam ayırmıştır. Yapılan zamlar, reklam için ayrılan bütçe ve üniversitenin kısıtlı fiziki imkanları düşünüldüğünde üniversitenin öz kaynaklarıyla yaptığı araştırmalara ayırdığı 2 milyonluk bütçe gülünç kalmaktadır. Bunların hepsi düşünüldüğünde yapılan zamlar kabul edilebilir değildir ve derhal geri alınmalıdır.

Öte yandan öğrencilerden aldığı okul ücretlerini okulun eğitim kalitesini yükseltmek ve fiziki imkanlarını iyileştirmek yerine reklama akıtan Bahçeşehir Üniversitesi, bunu yapabilme cüretini öğrencilerin temsiliyetini alabilecek bir yapının olmamasından almıştır. Öğrenci Konseyi seçimleri 4 sene önce YÖK tarafından kaldırılmış ve öğrencilerin temsil edilme hakları ellerinden alınmıştır. Bugün kendisini Öğrenci Konseyi olarak adlandıran yapı ise öğrencilerin problemleri dışında her şeyle ilgilenmektedir. Öğrencilerin ayağa kalkıp kendi temsiliyetlerini tekrar ellerine alma vakti gelmiştir. Biz Bahçeşehir Üniversitesi Öğrenci Dayanışması olarak bu temsiliyeti alma iradesini kendimizde görüyoruz ve Bahçeşehir Üniversitesi yönetiminin de bizi tanımasını talep ediyoruz. Yapılan zamlar geri çekilene ve öğrenciler bütün ellerinden alınan haklarını geri kazanana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz."