Öğrencilerden, Atatürk'lü Cumhuriyet balosu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'deki bir özel okulda eğitim gören 5\'inci sınıf öğrencileri, Atatürk\'ün ölümünden önce katıldığı Bursa Balosu\'ndan esinlenip, Cumhuriyet Balosu etkinliği düzenledi. Baloda, Atatürk\'ün yanı sıra o döneme damga vurmuş önemli isimleri canlandıran öğrenciler, müzik ve dans gösterisi yaptı, hep birlikte \'Yaşasın Cumhuriyet\' diye seslendi. Veliler ve öğretmenler de o dönemin kıyafetleriyle geceye renk kattı.

Özel Güzelbahçe Piri Reis Okulları, Cumhuriyet\'in 94\'üncü yılını iki yıldır sürdürdükleri, dikkat çeken bir etkinlikle kutladı. Beşinci sınıf öğrencileri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünden 8 ay önce son katıldığı balodan esinlenip kendi kutlamalarını yaptı. Fen Bilimleri Öğretmeni Cem Öcal\'ın Atatürk\'ü canlandırdığı baloda, öğrenciler de Zübeyde Hanım, Latife Uşakizade, Mevhibe İnönü, Sabiha Gökçen, İsmet İnönü, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak ve Kılıç Ali gibi dönemin önemli isimlerini canlandırdı.

HAZIRLIKLAR İKİ YIL SÜRDÜ

Balonun tarihi önemi göz önünde bulundurularak, dönemi bire bir yaşatmak adına hazırlıklar yaklaşık iki yıl sürdü. Öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan 100 kişinin çabasıyla düzenlenen baloda, öğretmenler o dönemde yaşamış, dünyaca ünlü kişileri belirledi. Bu isimlerin yanı sıra o dönem balolarının nasıl kutlandığına dair en ince ayrıntılarına kadar araştırma yapıldı. Mühürlü davetiyeler, likör bardakları, ince belli çay bardakları, o döneme ait lokum tarifleri öğrenildi. Atatürk\'ün ölmeden 8 ay önce katıldığı son balo olan Bursa\'daki balodan yola çıkılarak koreografi hazırlandı.

O dönemi yaşatan öğrenciler, isimleri okunduktan sonra kırmızı halıdan inip salona girdi, baloda vals yapan, zeybek oynayan öğrencilere, aynı şekilde tarihi döneme ait kıyafetleriyle katılan aileleri de eşlik etti.

\"ÇOCUKLARIMIZA O DÖNEMİ YAŞATTIK\"

Okul Müdürü Sabrina Ataseven, bir öğretmen olarak öğrencilerine o dönemi yaşatmak istediklerini söyleyip, \"Çünkü sonuçta siz bilgiyi verirsiniz, çocuk sınavda bu bilgiyle başarılı olur, ancak eğer o dönemi yaşatırsanız asıl kazanımı o zaman elde edersiniz. Biz de bu düşünceden yola çıktık. \'Eğer Ulu Önder bizimle bir baloya katılsaydı ne olurdu, kimleri çağırmak isterdi?\' diye düşündük ve yaklaşık iki yıl önce bu proje üzerinde çalışmaya başladık. Velilerimiz de bu fikre çok sıcak yaklaştılar. Çocuklar bütün yaz boyunca canlandıracakları kişi ile ilgili olarak araştırma yaptı. O kişilerin değişik yönlerini öğrendi. Okulların açılması ile birlikte projemiz daha da hızlandı ve çocuklar haftada iki prova yaparak vals yapmayı zeybek oynamayı öğrendi\" dedi.



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