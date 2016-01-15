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Öğrencilerden akademisyenlere destek: Hocalarımızı almadan gitmeyeceğiz

"Barıştan daha mühim dersimiz yok"

15 Ocak 2016 19:45

‘Barış İçin Akademisyenler’ bildirisine imza attığı gerekçesiyle Kocaeli Üniversitesi'nde görevili 21 akademisyen hakkında gözaltı kararı çıkmasının ardından adliye önünde akademisyenleri bekleyen öğrenciler, "'Hocalarımızı almadan gitmeyeceğiz. Barıştan daha mühim dersimiz yok" dedi.

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, 'Bu Suça Ortak Olmayacağız ' başlıklı bildiriyi imzaladığı gerekçesiyle bu sabah 08:30'da gözaltına alınan akademisyenleri adliye önünde beklemeye başladı. Öğrenciler ''Hocalarımızı almadan gitmeyeceğiz. Barıştan daha mühim dersimiz yok. AKP'nin savaşına alet olmayacağız. Korkmuyoruz. Hocalarımızın yanındayız ve bir aradayız" diyerek ifadeleri alınmak üzere adliyeye getirilen akademisyenleri karşıladı.

Burada "Üniversite barıştır, barışı savunuyoruz" yazılı pankartı taşıyan öğrenci ve akademisyenlerin açıklamalarını yaptıkları sırada çıkan arbedede, çevik kuvvet ekipleri 4 kişiyi darp ederek gözaltına aldı.

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