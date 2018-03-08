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Öğrencilerden Afrin'deki Mehmetçiğe şiir ve mektup

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, aynı binada eğitim gören ortaokul ve ilkokul öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe moral ve destek vermek için yazdıkları mektup ve şiirler

08 Mart 2018 17:19

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK\'te, aynı binada eğitim gören ortaokul ve ilkokul öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçiğe moral ve destek vermek için yazdıkları mektup ve şiirleri gönderdi.
100\'üncü Yıl Mahallesi\'nde aynı binada eğitim ve öğretim gören Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ile Şehit Nurettin Seki İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri öncülüğünde ellerinde Türk bayraklarıyla \'Selam olsun Afrin kahramanlarına\', \'Türkiye\'nin gücünü dünya gördü\', \'Bağımsızlığın bekçileri\', \'Ordu millet ele ele\' yazılı dövizlerle mahalledeki Postane önüne geldi. Öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı\'nda bulunan Mehmetçiğe moral vermek amacıyla yazdıkları mektup ve şiirleri okudu. Daha sonra içersinde şiirlerin bulunduğu Türk bayrağı ve Türk askeri resimli zarfları Gaziantep\'teki Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı\'na gönderilmek üzere görevlilere teslim etti. Öğrencilerin harçlıklarından toplanan 2 bin 500 TL ise TSK\'nın banka hesap numarasına yatırıldı.

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