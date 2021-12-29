Öğrencilerde K-pop ve anime etkisi: Üniversitelerde Korece ve Japonca derslerine ilgi büyüyor

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Dünya genelinde anime ve K-pop içeriklerine olan yoğun ilginin, üniversitelerde Korece ve Japonca dili eğitimlerine yönelimi artırdığı tespit edildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Modern Diller Üniversite Konseyi’nin bu yıl hazırladığı rapor, Korece derslerine kabulün 2012’den 2018’e kadar üç kat arttığı, Japonca’nın da aynı periyotta yerinin yüzde 71 büyüdüğü belirtildi.

Şu an Rusça’dan daha çok Korece öğrenen, İtalyanca’dan daha çok Japonca öğrenen öğrenci olduğu aktarıldı.

Uzmanlar, bu artışın nedeninin Asya kültürüne, özellikle K-pop, Japon video oyunları, animeler ve Parasite, Squid Game gibi popüler film ve dizilere bağlı olduğunu söyledi.

Özellikle Kore kültürüne yönelik ilginin kozmetikten modaya çok sayıda sektörde etkisi olduğu biliniyor.

Eğitimciler öğrencilerin Korece ve Japoncayı ilk olarak hobi olarak öğrendiğini, okuldaki derslerin yanı sıra Duolingo gibi uygulamalara başvurduğunu söyledi.

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