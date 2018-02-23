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Öğrenciler 'Zeytin Dalı' yazısını oluşturdu

SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde Hakkı Demir Ortaokulu'nda öğrenciler, 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için bir araya gelerek 'Zeytin Dalı' yazısını oluşturdu

23 Şubat 2018 16:05

SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde Hakkı Demir Ortaokulu\'nda öğrenciler, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için bir araya gelerek \'Zeytin Dalı\' yazısını oluşturdu.
Serdivan\'daki Hakkı Demir Ortaokulu\'nda öğrenciler, Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı\'nı sürdüren Mehmetçiğe anlamlı bir mesajla destek verdi. Öğrenciler, öğretmenlerinin organizasyonuyla okul bahçesinde bir araya gelerek \'Zeytin Dalı\' yazısını oluşturarak, \'Kalbimiz sizinle\' yazılı pankart ve Türk Bayrağı açtı. Öğrenciler şehit askerlerin isimlerini tek tek söyleyip, \'burada\' diye bağırdı. Öğrenciler, oluşturdukları koreografiyi \"Hepimiz Mehmetiz, bir ölür bin diriliriz\" şeklinde slogan atarak sonlandırdı.
Okul Müdürü Mesut Gürel, çocuklara geleceğin Mehmetçikleri olduklarını belirterek, \"Hemen yanıbaşımızda yuvalanmaya çalışan terör unsurlarının bertaraf edilmesi, o bölgede yaşayan Müslümanlara güvenli ortam oluşturulması ve vatanımıza gelebilecek tehditlerin kaynağında yok edilmesi amacıyla düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onlar bu vatan için, bu millet için, bizler için, Müslümanlar için, mazlumlar için canlarını ortaya koyan kahramanlardır. Hepsine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ve bizler de bu vatan için üzerimize düşen görevleri en iyi şekilde yaparak onlara olan minnet borcumuzu ödeyeceğiz. Bize düşman olanlar unutmasın ki, bu memleketin yiğitleri bitmez. Hepimiz Mehmetiz, bir ölür bin diriliriz\" dedi.
Öğrenciler etkinlik sonunda sınır ötesindeki askerlere yazdıkları mektupları göndermeleri için öğretmenlerine teslim etti.

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