-ÖĞRENCİLER YÖK BAŞKANI ÖZCAN'I MEMNUN ETTİ KONYA (A.A) - 18.12.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, ''Dün Başbakanımız Konya'daki açılışlardan çok memnun ayrıldı. Öğrencilerin Başbakan'ı karanfillerle karşılaması beni de çok memnun etti. Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin Başbakanımıza yaklaşımı çok iyiydi'' dedi. Prof. Dr. Özcan, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan'ı rektörlük binasında ziyaret etti. Selçuk Üniversitesinin her bakımdan Türkiye'nin en büyük üniversitesi olduğunu belirten Özcan, üniversitenin hem altyapısı hem fiziki olanakları hem de sahip olduğu öğrenci sayısı bakımından Türkiye'nin en büyüğü olduğunu söyledi. Özcan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinin açılışına katıldığını hatırlatarak, ''Başbakanımız, Konya'daki açılışlardan çok memnun ayrıldı. Öğrencilerin Başbakan'ı karanfillerle karşılaması beni de çok memnun etti. Öğrencilerin ve öğretim üyelerinin Başbakanımıza yaklaşımı çok iyiydi'' diye konuştu.