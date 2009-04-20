Öğrenciler yine rapor peşinde

Lise son sınıf öğrencileri ÖSS'ye daha iyi hazırlanmak için sağlık kuruluşlarından rapor alma girişimlerine başladı.



Konya Numune Hastanesi Başhekimi Dr. Rıza Sarıbabıçcı, yaptığı açıklamada, öğrenciler ve ailelerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSS öncesinde sağlık raporu alabilmek için hastanelere gelmeye başladıklarını söyledi.



Konya'da 5 yıldan bu yana, sınav için rapor taleplerini hep reddettiklerini dile getiren Sarıbabıçcı, "Bu şekilde, hasta olmayan bir öğrenciye rapor verilmesi, görevi kötüye kullanmaktır ve suçtur. İstenirse mahkemeye bile gidilebilir. Biz 5 yıldır bu taleplere 'hayır' diyoruz ancak yine de rapor için hastaneye gelip ya da telefon açarak ısrar ediyorlar" dedi.



Eğitim-İş Sendikası Konya Şube Başkanı Veli Demir ise ÖSS'nin 14 Haziranda yapılacağını, sınava 2 aydan az bir süre kala son sınıf öğrencilerinin rapor alma telaşına düştüğünü söyledi.



Sağlık ocaklarının 20 güne kadar kişilere rapor verme yetkisinin olduğunu anlatan Demir, "Öğrenciler ÖSS'ye daha iyi hazırlanabilmek, dershaneye ağırlık vermek için bir şekilde rapor almaya çalışıyor. Sağlık ocakları ise öğrencilere genellikle bir hafta rapor veriyor. Bu raporun süresi bitince yenisi alınıyor" dedi.



Hastanelerden uzun süreli rapor alamayan öğrencilere, bazı sağlık olacaklarının bu konuda tolerans gösterdiklerini söyleyen Demir, şunları kaydetti:



"Öğrenciler sağlık ocaklarından aldıkları raporların yanı sıra 20 günlük devamsızlık haklarını da kullanıyorlar. Lise son sınıf öğrencileri bu hafta rapor alma işlemlerine başladı. Tahminimiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir hafta içinde lise son sınıflar boşalacak. Geçen yıllarda son sınıf öğrencilerinin tamamına yakını, sınava 1-1.5 ay kala derslere gelmiyordu. Bu yıl da lise son sınıflarda, 20 günlük devamsızlık hakkını doldurmuş ya da bazı problemleri olan 1-2 öğrencinin kalacağını tahmin ediyoruz. Bu yıl Haziran ayında ilköğretim 2. kademe okulları için de Seviye Belirleme Sınavı (SBS) yapılacak. Rapor alma işi bu yıl liselerden ilköğretim okullarına doğru yayılıyor. Öğrenci velileri, SBS'ye girecek çocukları için rapor almaya çalışıyor."



Demir, ilköğretim okullarında rapor almak isteyen öğrencilerin genellikle 7. ve 8. sınıflar olduğunu sözlerine ekledi.

