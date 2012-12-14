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Yaşam

Öğrenciler Yerli Malı Haftası'nda zehirlendiler!

3 öğrenci Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 5 öğrenci de çevredeki hastanelere götürüldü

14 Aralık 2012 19:30

İstanbul Sultanbeyli'de 'Yerli Malı Haftası' dolaysıyla okula getirdikleri gıda maddelerinden rahatsızlanan 8 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yerli Malı Haftası dolayısıyla Sultanbeyli Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında evde hazırlayarak okula getirdikleri gıda maddelerinden yiyen öğrenciler, bir süre sonra mide bulantısı şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

Haber verilmesi üzerine okula gelen sağlık ekiplerince bazı öğrenciler ayakta tedavi edilirken, 3 öğrenci Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 5 öğrenci de çevredeki hastanelere götürüldü.

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Diğer öğrencilerin de hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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