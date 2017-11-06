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Eğitim

Öğrenciler yeni sınav sistemini konuştu

İSTANBUL, (DHA) ÜNİVERSİTE adaylarının geleceklerini yönlendirmelerine ve kendilerine en uygun kariyer planını yapmalarına yardımcı olmak amacıyla Okan Üniversitesi tarafından, Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği “Servet Gülsün Şirin’le Sınavdır

06 Kasım 2017 16:48

İSTANBUL, (DHA) ÜNİVERSİTE adaylarının geleceklerini yönlendirmelerine ve kendilerine en uygun kariyer planını yapmalarına yardımcı olmak amacıyla Okan Üniversitesi tarafından, Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği “Servet Gülsün Şirin’le Sınavdır Geçer Konferansları”nın Ankara ayağı, 3 Kasım 2017 Cuma günü MEB Şura Salonu’nda düzenlendi. Konferansa Ankara’daki liselerden toplam 3200 öğrenci katıldı.

Konferansta Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü Servet Gülsün Şirin sınav, gelecek, meslek ve yaşam tercihleri konularında gençlere yol gösterecek bir konuşma yaptı. Şirin, öğrencilere Superman mi yoksa Superman\'in gerçek hayattaki karakterini canlandıran Clark Kent misiniz diye sordu ve kendi hayatlarının kahramanı olabileceklerini söyledi.

YENİ SINAV SİSTEMİ HAKKINDA SORULARINA CEVAP BULDULAR

Şirin’in konuşmasının ardından gerçekleşen soru-cevap kısmında öğrenciler sınavın yeni yapısı ile ilgili merak ettikleri tüm sorulara cevap buldular. Ayrıca üniversiteye hazırlık maratonunda faydalanabilecekleri önemli ipuçları elde ettiler.

Konuşmasında Okan Üniversitesi’nin burslarına da değinen Şirin, iş dünyasına en yakın üniversite vizyonuna sahip olan Okan Üniversitesi’nin farklılıklarından da söz etti.

(FOTOĞRAFLI)

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