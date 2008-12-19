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Yaşam

Öğrenciler yemekten zehirlendi

Mersin''in Mut İlçesi’nde İmam Hatip Lisesi’nin yatılı öğrenci yurdunda kalan 79 öğrenci ile bir öğretmen yedikleri yemekten zehirlendi.

19 Aralık 2008 02:00

Mersin''in Mut İlçesi’nde İmam Hatip Lisesi’nin yatılı öğrenci yurdunda kalan 79 öğrenci ile bir öğretmen yedikleri yemekten zehirlendi.

Olay Mut İlçesi’nde bulunan İmam Hatip Lisesi’nde meydana geldi. 113 öğrencinin kaldığı İmam Hatip Lisesi Yatılı Öğrenci Yurdu’nda öğlen şehriye çorbası, patates yemeği ve yoğurt yiyen öğrenciler saat 17.00 sıralarında mide ağrısı, ateş ve kusma şikayeti ile okul yönetimine başvurdu. Çok sayıda öğrencinin aynı şikayeti dile getirmesi üzerine yurda ambulanslar çağrıldı. Gelen sağlık görevlileri 79 öğrenci ile bir öğretmeni Mut Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Burada yapılan kontrollerde gıda zehirlenmesi teşhisi konulan öğretmen ve öğrencilere serum verildi. Kısa bir süre kontrol altında tutulan öğrenciler ve öğretmen sağlık durumlarının iyi olması nedeniyle ifadeleri alındıktan sonra taburcu edilirken olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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