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Öğrenciler, yaptıkları bez torba ve kese kağıtlarını pazarda dağıttı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde doğanın korunmasına yönelik proje kapsamında ilkokul öğrencileri, kullanılmayan bezlerden torbalar, eski gazetelerden de kese kağıtları yaptı

09 Ocak 2019 21:57

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İznik ilçesinde doğanın korunmasına yönelik proje kapsamında ilkokul öğrencileri, kullanılmayan bezlerden torbalar, eski gazetelerden de kese kağıtları yaptı. Öğrenciler torba ve kese kağıtlarını halk pazarında dağıttı.
Selçuk İlkokulu 4\'üncü sınıf öğrencileri, plastik poşet kullanımına karşı harekete geçti. Sınıf öğretmenleri Ayşe Demircan öncülüğünde bir ay önce hazırlanan proje kapsamında, öğrenciler evlerinde kullanılmayan bez parçalarıyla torbalar, eski gazete kağıtlarıyla da kese kağıtları yaptı. Bugün İznik\'teki halk pazarına çıkan öğrenciler, ellerindeki torba ve kese kağıtlarını esnafa ve alışveriş yapanlara dağıttı. Ellerinde \'Poşete elveda temizliğe merhaba\', \'Poşet ölüm file ömür\' dövizleri bulunan öğrenciler, takdirle karşılandı.
Sınıf öğretmeni Ayşe Demircan, \"Naylon poşeti atıp fileye ve bez çantalara geri dönüşü planladık. Maksadımız daha temiz bir çevre. Çocuklarımız bez ve kağıttan torbalar yapıyor, bu da bizi mutlu ediyor\" diye konuştu.

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