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Öğrenciler yanmayan kaloriferleri protesto etti

Muğla'da, lisesi öğrencileri okulun kaloriferlerinin yanmaması ve onarım nedeniyle tuvaletlerin kullanılamaması nedeniyle eylem yaptı

18 Aralık 2012 12:29

Muğla'nın Milas İlçesi'ndeki Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 1000'e yakın öğrenci, okulun kaloriferlerinin yanmadığı ve onarım nedeniyle tuvaletlerinin kullanılamadığı gerekçesiyle derse girmeme eylemi yaptı.

cnnturk.com'da yer alan habere göre, Milas Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde çalışmayan kalorifer sistemi ve tuvaletlerin kullanılamaması, öğrencileri isyan ettirdi. Sınıflarından çıkan öğrenciler okul bahçesinde toplanıp yaşadıkları durumu alkışlarla protesto ettikten sonra Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne doğru yürüyüşe geçti. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden geçen öğrencilere polis engel oldu.

Öğrencilerin daha fazla yürümelerine izin verilmeyeceğini belirten Milas İlçe Emniyet Müdürü Harun Selim Budak, "Şu anda suç işliyorsunuz. Öğrenci temsilci arkadaşlarınızla konuyu görüşeceğiz. Lütfen hepiniz okulunuza dönünüz" diye çağrıda bulundu.

İlçe Emniyet Müdürü Budak'a sorunlarını aktarmaya çalışan öğrenciler, "Sınıflarımız buz gibi. Okul tuvaletlerini kullanamıyoruz. Sorunumuzu dile getirdik ama duyan yok" dedi.

Budak, öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Arslan Ersoy ile görüştürme sözü verip ikna etti. Budak ile Ersoy'un makamına giden öğrenciler burada bir kez daha sıkıntılarını dile getirdikten sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ayrıldı.

Eğitime 2 gün ara verildi

Konuyla ilgili açıklama yapan Milas Kaymakamı Mehmet Bahattin Atçı, "Bakım onarım çalışmaları vardı. İhalesini İl Özel İdare gerçekleştirdi. Okulun kalorifer kazanı özel imalat olduğu için müteahhit çalışmayı zamanında tamamlayamadı. Süre uzadığı için kendisine gerekli uyarılarda bulunuldu. Okulda aynı zamanda tuvaletlerde de bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Çalışmaların tamamlanması için okul iki gün tatil edildi. Perşembe günü normal eğitim öğretime devam edilecek. İki günlük eğitim kaybı telefi edilecek" dedi.

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