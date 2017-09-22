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Öğrenciler ve veliler, öğrencinin öldüğü kaza sonrası yolu kapatıp eylem yaptı 

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY'da Hacı Mustafa Demir İlkokulu öğrencileri ve velileri, dün 1 öğrencinin öldüğü kazanın yaşandığı okulun önünden geçen caddeyi trafiğe kapatıp eylem yaptı

22 Eylül 2017 23:24

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - AKSARAY\'da Hacı Mustafa Demir İlkokulu öğrencileri ve velileri, dün 1 öğrencinin öldüğü kazanın yaşandığı okulun önünden geçen caddeyi trafiğe kapatıp eylem yaptı. 
Merkez Fatih Mahallesi Ziraat Caddesi\'nde dün öğle saatlerinde, 25 yaşındaki Zeki E. yönetimindeki 68 KD 658 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki İsa Erol ve aynı yaştaki Alperen Döşlü\'ye çarptı. Kazada yaralanan iki öğrenci ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralı öğrencilerden Alperen Döşlü, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Sürücü Zeki E. ise gözaltına alındı.
Kazanın ardından iki öğrencinin öğrenim gördüğü Haci Mustafa Demir İlkokulu öğrencileri ve veliler, bugün akşam saatlerinde kazanın meydana geldiği okulun önünden geçen caddeyi ulaşıma kapadı. Veliler, yeni can kayıplarının yaşanmaması için caddede önlem alınmasını istedi. Öğrenciler de ellerinde \'Kaç çocuk daha ölecek?\', \'Üst geçit isteriz\' yazılı dövizler taşıdı.
Yolun ulaşıma kapanmasının ardından İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan Sırmacı ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, olay yerine gelip veli ve öğrencilere, kazadan dolayı üzüntü duyduklarını ve önlem alınması için gerekli girişimlerde bulunacakları söyledi.  Bunun üzerine veliler ve öğrenciler, yaklaşık 10 dakika ulaşıma kapanan yolu boşalttı, yeniden ulaşım normale döndü.

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