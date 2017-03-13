Öğrenciler tepkili; KPSS'de her sorunun bedeli 1 lira!

ÖSYM, kamuda iş umudu taşıyan milyonlarca gencin katılacağı KPSS sınavlarına girebilmek için adaylardan 420 lira ücret istiyor.

Önceki sınav için adaylardan istenen 165 liralık ücretin üç katı fazla olan sınav bedeli, adayların tepkilerine yol açtı.

“Genel Yetenek” ve “Genel Kültür” alanlarından sınava girecek öğrencilerden 60 lira, dokuz ayrı alanda yapılacak sınavlar için sınav başına 40’ar lira ücret ödemeleri isteniyor.

Tüm puan türlerinin hesaplanması için her alandan en az bir soruyu işaretlemek zorunda olan adaylar, böylelikle 9 alandan sınava girebilmek için toplam 360 lira ödemek zorunda bırakılıyor. Böylelikle sınavın toplam ücreti 420 liraya çıkıyor.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı(ÖSYM), 2017 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, ÖABT başvurularının 13 Mart-23 Mart tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Başvuru ücretlerinin yatırılması için son gün ise 24 Mart olarak açıklandı. 2017 KPSS Alan Sınavların başvurularının 27-31 Mart arasında alınacağı duyurulurken, alan sınavlarının başvuru ücretleri de en geç 3 Nisan’a kadar ödenecek.





Sınav ücreti ne kadar?





2017-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, ÖABT başvuruları, 13-23 Mart 2017 tarihleri arasında yapılacak olup ücret ödeme için son gün, 24 Mart 2017 tarihidir.



Genel Yetenek-Genel Kültür : 21 Mayıs 2017, Saat: 10.00, 130 dakika, 60,00 TL

Eğitim Bilimleri : 21 Mayıs 2017, Saat: 14.30, 100 dakika, 60,00 TL

Kamu Yönetimi : 27 Mayıs 2017, Saat: 10.00, 50 dakika, 40,00 TL

Uluslararası İlişkiler : 27 Mayıs 2017, Saat: 11.00, 50 dakika, 40,00 TL

İşletme : 27 Mayıs 2017, Saat: 14.30, 50 dakika, 40,00 TL

Muhasebe : 27 Mayıs 2017, Saat: 15.30, 50 dakika, 40,00 TL

Hukuk : 28 Mayıs 2017, Saat: 10.00, 50 dakika, 40,00 TL

İktisat : 28 Mayıs 2017, Saat: 11.00, 50 dakika, 40,00 TL

İstatistik : 28 Mayıs 2017, Saat: 12.00, 60 dakika, 40,00 TL

Maliye : 28 Mayıs 2017, Saat: 14.30, 50 dakika, 40,00 TL

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri : 28 Mayıs 2017, Saat: 15.30, 50 dakika, 40,00 TL



ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ, SINAV SÜRESİ VE SINAV ÜCRETİ: 16 Temmuz 2017, Saat: 10.00, 75 dakika, 60,00 TL



(ÖABT’ye katılmak isteyen adayların, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve KPSS Eğitim Bilimleri oturumlarına da katılmaları zorunlu olduğundan, en az 180,00 TL sınav ücreti yatırmaları gerekmektedir.) BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ : 5,00 TL

Change.org'da kampanya

Öğrenciler, change.org'da da kampanya başlattı. Asgari ücretin bin 400 lira olduğu hatırlatılan kampanya metninde "Artık sınav ücretlerini ödemek için kredi çekmemiz gerekecek galiba" ifadeleri yer aldı.

Kampanyaya destek vermek için tıklayınız...