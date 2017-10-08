T24 LogoT24 Logo
Gündem

Öğrenciler tasarladı, belediye hizmete sundu

İZMİR, (DHA)- YAŞAR Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerinin 2016-17 akademik yılında diploma projesi olarak sundukları tasarımlar, Seferihisar Belediyesi tarafından halkın hizmetine sunuldu

08 Ekim 2017 14:32

İZMİR, (DHA)- YAŞAR Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencilerinin 2016-17 akademik yılında diploma projesi olarak sundukları tasarımlar, Seferihisar Belediyesi tarafından halkın hizmetine sunuldu. ‘Gezer Dolap- Kiosk’ ve ‘Gezer Dolap- Kıyafet Toplama Birimi’ ismi verilen tasarımların prototiplerini üreten Seferihisar Belediyesi, böylece bağış kültürünü yaygınlaştırmayı hedefledi.
Bu yıl 6’ncısı düzenlenen \'Seferihisarlılar Buluşması\' etkinliğinde Endüstriyel Tasarım bölümü öğrencilerinin tasarım stüdyosu dersi kapsamında gerçekleştirdikleri ‘Seferihisar Belediyesi için Dönüşüm Hizmeti ve Konteynırları Tasarımı’ projesinin tanıtımı da yapıldı. Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mine Ovacık ile öğretim görevlileri; Ece Güçer ve Can Güvenir’in yürütücülüğünü üstlendiği proje sonunda ortaya çıkan prototipler halka anlatıldı.  Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer de Yaşar Üniversitesi ile birlikte bu bağış projesi ile ihtiyaç sahiplerine daha çok ulaşabilmeyi hedeflediklerini söyledi.
Burcu Gürgit tarafından yapılan ‘Gezer Dolap- Kıyafet Toplama Birimi’ isimli proje sayesinde öncelikle bağışlar erkek, kadın ve çocuk kategorilerinde ayrıştırılacak. Bu hizmet sayesinde giysiler toplanarak üretici kadınlara gidecek ve burada temizleme, ütüleme ve dönüştürme işlemleri gerçekleştirilecek. Daha sonra ihtiyaç sahipleri Seferibüs’e gelerek ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Emel Yılmaz tarafından hayata geçen ‘Gezer Dolap- Kiosk’ isimli proje ise mevcut bütün bağış kanallarını yönetmek; bağış hizmetini halka tanıtmak ve bilgilendirmek için tasarlandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA YAŞAREndüstriyel Tasarım BölümüSeferihisar BelediyesiDolap KioskDolap Kıyafet Toplama BirimiBuBuluşmasıEndüstriyel TasarımBelediyesiDönüşüm HizmetiKonteynırları TasarımıYaşarEndüstriyel Tasarım Bölüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24