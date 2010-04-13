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Yaşam

Öğrenciler striptiz dersiyle stres atacak

İngiltere’nin dünyaca ünlü üniversitelerinden Cambridge’in öğrencileri stresle mücadele için striptiz yapacak.

13 Nisan 2010 03:00

T24 - İngiltere’nin dünyaca ünlü üniversitelerinden Cambridge’in öğrencileri stresle mücadele için striptiz yapacak.

Öğrenci birliğinin organize ettiği dersler, üyelere saati 2 sterlinden (yaklaşık 4.6 TL) verilecek. Ders mekânı aralarında Winston Churchill, Dalay Lama, Desmond Tutu’nun da olduğu isimlerin tartışmalarına tanıklık eden tarihi binadaki Blue Room (Mavi Oda).

25 Nisan’da başlayacak derslere katılmak için tek şart kadın olmak. Organizatörlerden Juan de Francisco, bunun zararsız bir eğlence olduğunu, derslerin de egzersiz ve iyi hissetme amaçlı olduğunu, cinsel amaç taşımadığını söylüyor. “Yüksek topuk yok, eğitmen spor ayakkabı giyilmesini ya da çıplak ayak dans edilmesini istiyor. Fikir benim değil, birliğin daha önce aynı eğitmenden ders almış kadın üyelerinden biri önerdi, ben de komiteye götürdüm” diyen Francisco, derslerin öğrencileri rahatlatacağı kanısında.


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