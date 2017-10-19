Öğrenciler, spor malzemelerini milli sporcuların elinden aldı

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/DİLOVASI(Kocaeli), (DHA) - TÜRKİYE\'nin \'Olimpik Anneler Projesi\' kapsamında 81 ilde 81 okula spor malzemesi desteği bu yıl Kocaeli\'nin Dilovası İlçesi\'nde başladı. Dilovası Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu öğrencileri, yeni spor malzemelerini milli sporcuların ellerinden aldı.

Türkiye\'de 30\'uncu yılını kutlayan P&G Türkiye\'nin, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliği ile yürüttüğü 81 ilde 81 okula spor malzemesi desteği beşinci yılında 12 milli sporcunun katılımıyla Dilovası\'nda başladı. Firmanın Türkiye\'nin \'Olimpik Anneler Projesi\' kapsamında \'1 Paket = 1 Destek\' kampanyasıyla gerçekleştirdiği destekte, spor malzemelerinin dağıtımına Dilovası Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu\'nda başlandı. Okulda düzenlenen törene kurumun Türkiye ve Kafkaslar Markalar Direktörü Taygun Günay, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Ayda Uluç, Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Mücahit Akgün ve milli sporcular katıldı. Ortaokul öğrencileri spor malzemelerini, Olimpiyat Şampiyonu Milli güreşçi Taha Akgül, Milli bisikletçi Ahmet Örken, Milli judocu Ahmet Şahin Kaba, Milli güreşçi Ali Cengiz ,Milli badmintoncu Aliye Demirbağ, Milli judocu Dilara Lokmanhekim, Milli yelkenci Dilara Uralp, Milli eskrimci Enver Yıldırım, Milli güreşçi Evin Demirhan, Milli cimnastikçi Gürkan Mutlu, Milli yüzücü Nida Eliz Üstündağ ve Milli kanocu Yavuz Selim Balcı\'dan aldı.

Direktör Taygun Günay, \"2014 yılında hayata geçirdiğimiz Olimpik Anneler Projemiz, Türkiye\'de sporu destekleme yolunda önemli bir aşamayı temsil ediyor. Bu projemizle hem doğrudan hem de dolaylı olarak çocukları ve gençleri spora yönlendirmeye, aileleri spor konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Türkiye\'de 30\'uncu yılımız olması vesilesiyle 30 genç milli sporcumuz ve annesine desteğimizi açıkladık. Destek olduğumuz sporcularımızı Milli gururumuz Taha Akgül ile birlikte spor malzemelerini yenilediğimiz Dilovası Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu\'nda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz\" dedi.

Milli Güreşçi Taha Akgül ise yaptığı açıklamada, \"Buradaki sosyal sorumluluk projesi çok anlamlı ve desteklenmesi gereken bir proje. Bizde bu projeye katkı sağlıyoruz. Buradaki genç sporcu kardeşlerimize gelip spor yapmaları için onlara bir basketbol topu, futbol topu ve spor malzemesi vermek çok önemli diye düşünüyorum. Bunların desteğe ihtiyacı var. Belki büyükşehirlerde okul şartları daha iyi ama küçük ilçelerde şartlar biraz daha olumsuz. O yüzden burada projeyi gerçekleştiren firmaya, Milli Olimpiyat Komitesi\'ne ve Milli Eğitim Bakanlığı\'na teşekkür etmek lazım. Bu projeyi daha da büyütüp desteklemek lazım\" diye konuştu

Hedefinin 6\'ncı kez Avrupa şampiyonu olmak olduğunu belirten Taha Akgül, \"Önümüzde bir Avrupa şampiyonası olacak. Orada 6\'ncı kez Avrupa şampiyonu olup tekrardan rekorumu geliştirmek istiyorum. Daha sonra Dünya şampiyonası geliyor. İnşallah en iyi şekilde mücadelerimize devam edip şampiyon olacağız\" dedi.



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