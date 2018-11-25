Öğrenciler sorunları 'Avrupa Birliği' gibi çözecek

Sinem ERYILMAZ - Özgür KOMANOVALI / İSTANBUL ,(DHA) - İSTEK Özel Kemal Atatürk Okulları tarafından düzenlenen ve Türkiye\'nin dört bir yanından öğrencilerin katılım sağladığı İSTEK Vakfı Eğitim Forumu\'nda birçok konu tüm yönleriyle ele alınacak. İstek Özel Kemal Atatürk Okulları Kampüs Müdürü Ferahnaz Eroğlu, bu etkinliklerin Birleşmiş Milletler\'in (BM) bir küçük organizasyonu gibi olduğunu belirtti.

İSTEK Özel Kemal Atatürk Okulları tarafından dördüncüsü düzenlenen ve tamamen öğrencilerin organize ettiği İSTEK Vakfı Eğitim Forumu (IVEF) bir eğitim konferansı olarak gerçekleştiriliyor.

Tüm Türkiye\'den öğrencilerin katılımı ile Tarabya İstek Özel Kemal Atatürk Okulları\'nda dün başlayan ve 4 gün boyunca sürecek konferanslarda Ekonomi, iç işleri, dış işleri, teknoloji, güvenlik, eğitim, sağlık ve kültür konu başlıkları ele alınacak. Ayrıca konferanslarda ülkenin yanı sıra dünya gündemini de ilgilendiren sorunlara çözüm aranacak. Daha sonra ortaya koyulan bu çözüm önerileri tartışılarak bir sonuca varılacak.

Etkinlik hakkında bilgi veren İstek Özel Kemal Atatürk Okulları Kampüs Müdürü Ferahnaz Eroğlu, \"Bu okulun öğrencileri bunu planlıyor ve aylarca süren bir hazırlık aşaması oldu. Web sayfası oluşturuldu. Katılımcılar bu sayfa üzerinde başvuruda bulundu. Sadece İstanbul içi değil, Türkiye\'nin her yerinden birçok okul ile iletişime geçiyorlar. Burada çocuklar farklı birçok konuda komiteler oluşturuyorlar. Bu komitelerin içinde güvenlik, sağlık, kültür, iç işleri, dış işleri, ekonomi konuları var. Yani Birleşmiş Milletler\'in (BM) bir küçük organizasyonu gibi düşünün. Delege sistemi var\" dedi.

DEMOKRATİK YOLLARLA FİKİR PAYLAŞIMI

\"Öğrenciler komitelerde birbirleri ile belirledikleri konu üzerinden tartışıp, fikirlerini paylaşıyorlar. Ama bunu tamamen demokratik yollarla yapıyorlar ve birbirlerini ikna etme yöntemine giriyorlar\" diyerek sözlerine devam eden Eroğlu şunları söyledi:

\"Her komite yaklaşık 10 öğrenciden oluşuyor. Daha sonra bütün elde edilen bilgileri toparlayıp akademik bir dille bildirge oluşturuyorlar. Bu 4 gün süren bir çalışma. Bu 4 günün sonunda da bildiri yayınlıyorlar ve bunu birbirleri ile paylaşıyorlar. Parlamenter sistemdeki gibi kabul ediliyor ya da edilmiyor.\"

ÖĞRENCİLERİN ÖZGÜVENİ GELİŞTİRİLİYOR

Düzenlenen bu etkinlikle çocukların özgüveninin geliştiğinin altını çizen Eroğlu, \"Toplum önünde kendilerini ifade edebilmelerini sağlayan bir organizasyon olduğu için de gelişimleri açısından çok önemli\" diye açıklamada bulundu.

Öte yandan öğrenciler konferanslar sonunda katılım sertifikası alacak. Bu sertifika öğrencilerin ilerleyen eğitim hayatlarında yurtdışı üniversitelerine kabul edilmelerinde ya da burs başvurularından onay almalarına da yardımcı olacak.