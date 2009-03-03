Öğrenciler sigara ve alkolle savaş için yürüdü

Sivas'ta sigaraya ve alkole savaş açan öğrenciler, sokağa döküldü. Pankartlarla kötü alışkanlıkların zararlarına dikkat çeken öğrenciler, ilerde sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olmayacaklarına dair yemin etti.



Sivas Selçuk İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 700 öğrenci, Sivaslılara sigara ve alkolün zararını anlatmak amacıyla yürüyüş düzenledi.



Öğretmenlerinin koordinesinde okullarından çıkarak Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyen minikler, taşıdıkları pankartlarla büyüklerine mesajlar verdi. 'Sigarayı dışla, hayata başla', 'Sigarayı atın hayatı tadın' gibi sloganlarla yürüyüşlerini sürdüren öğrenciler, sigara ve alkolün insan vücuduna verdiği zararı hazırladıkları objelerle de görsel olarak anlattı.



Kortejin en önünde öğrenciler tarafından sigaradan hayatını kaybeden bir kişinin tabutu taşındı. Vatandaşların meraklı bakışları arasında yürüyüşlerini sürdüren öğrenciler, bir yandan da sigaranın zararlarının anlatıldığı broşürleri vatandaşlara dağıttı.



Renkli geçen yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Öğrenciler anıt önündeki programda ise sigara ve alkolün zararlarını şiirler ve şarkılarla anlattı. Programın sonunda öğrenciler sigara ve alkol kullanmayacaklarına dair hep bir ağızdan ant içti.

