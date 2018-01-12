Öğrenciler semazen olup, Mevlana'yı andı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ta, Teoman Papila Ortaokulu öğrencileri, \'Mevlana\'yı anma programı\' kapsamında ilahiler okuyup sema gösterisi yaptı.

Mevlana\'nın 743\'üncü Vuslat Yıldönümü nedeniyle öğrenciler anma programı hazırladı. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen programda öğrenciler, Mevlana\'nın sözlerini okudu, koro eşliğinde ilahiler söyledi. Öğrenciler daha sonra sema gösterisi yaptı. Sema gösterisinin ardından program dua ile sona erdi. Programda öğrencilerin aileleri de duygulu anlar yaşadı. Teoman Papila Ortaokulu Müdürü Yakup Balçın, öğrencilerin Mevlana\'yı tanıması gerektiğini söyleyerek, \"Öğretmenlerimizin uzun süren hazırlıkları sonrası öğrencilerimizle birlikte böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Mevlana\'yı, o hoşgörü insanını bir kez daha tanıdık ve tanıttık. Köklü değerlerimizi gelecek nesillere aktarmamız lazım. Programın amacına ulaştığını düşünüyorum. Çocuklarımız ve aileleri Mevlana\'yı daha iyi tanıdılar\" dedi.



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