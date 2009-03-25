Öğrenciler seçim otobüsüyle taşınıyor

Van’da 29 Mart yerel seçimleri için partiler propaganda çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Demokratik Toplum Partisi (DTP) okul önlerinden lise öğrencilerini seçim otobüslerine bindirerek kent merkezine taşıyor. Defter ve kitapları ellerinde bulunan üniformalı öğrenciler, sloganlar atarak Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulan DTP seçim bürosuna giriyor.



Yerel seçimler öncesi bazı liselerden öğrencilerin DTP’liler tarafından seçim otobüsüyle alınıp DTP seçim bürosuna getirildiği bilgisine ulaşan polis, olayla ilgili araştırma yaptı. Tespit edilen liseler önünde gerekli görüntüleri elde eden emniyet yetkilileri, grupları takibe aldı.



Üniformalı öğrencilerden Öcalan sloganı



Takipe alınan, aralarında kızların da bulunduğu öğrencilerin okul çıkışında defter, kitapları ve üniformalarıyla Abdullah Öcalan lehine slogan atarak Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan DTP seçim bürosuna girdikleri gözlendi. Hazırladıkları çelenkleri de seçim bürosuna getiren öğrencilerin bazı gruplar tarafından yönlendirilmeleri de dikkat çekiyor.



Milli Eğitim Müdürü Yahya Yıldız, kendilerine konuyla ilgili bir şikâyet gelmediğini, başvuru halinde gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

