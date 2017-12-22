Öğrenciler, pazarcı oldu

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesindeki Cumhuriyet ve 15 Temmuz ilkokulları tarafından \'Okulumla Sosyalleşiyorum Projesi\' kapsamında, \'Okul Pazarı\' programı düzenlendi. Öğrencilerin temsili olarak pazarcı oldukları etkinliklere katılan Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, çocuklardan meyve satın alıp, yerli malı kullanımının ülke için önemini anlattı.

Nazilli Cumhuriyet İlkokulu ile 15 Temmuz İlkokulu\'nda \'Okul Pazarı\' etkinliği düzenlendi. Okulların bahçesinde stantlar kurularak, gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, tezgah başına geçip, pazarcı oldu. Etkinliğe, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit\'in yanı sıra Cumhuriyet İlkokulu\'nun müdürü Hilmi Mete, müdür yardımcıları Fatih Konuklar ve Muhammet Sarıkaya, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü özel büro yetkilisi Mehmet Pamukçu ve öğretmenler katıldı. Okul bahçesinde stantlar kurulurken etkinlik, geleneksel \'pazar duası\' ile başladı. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Koçyiğit, temsili pazar tezgahlarını gezerek, küçük pazarcılardan alışverişi yaptı. Koçyiğit, öğrencilerle sohbet ederken, velilere de projeye destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Etkinlikten elde edilen gelirin, sınıfların ihtiyacı için kullanılacağı belirtildi.

\'ÇOCUKLARIMIZIN ŞEVKLERİNİ ARTIRIYOR\'

Öğrencilerin \'Okul Pazarı\' etkinliğinde yaşayarak ve yaparak öğrendiklerini dile getiren Koçyiğit, \"Çocukların sosyalleşmesi ve hayata hazırlanmasında bu tür etkinliklerin önemli bir yeri var. Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası dolayısıyla okullarımızda, \'Okulumla Sosyalleşiyorum Projesi\' kapsamında \'Okul Pazarı\' etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Hem hafta kutlanıyor hem de çocuklarımız hayata hazırlanıyor. Yani yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar. Eğitim öğretimin sadece kara tahtanın karşısında, sınıflarda olmadığını gösterdiler. Bu organizasyonumuzu yapan okul yönetimlerini, öğretmen, öğrenci ve velilerimizi kutluyorum\" dedi.

\'GERÇEK ANLAMDA SOSYALLEŞME DENEYİMİ YAŞAYACAKLAR\'

Cumhuriyet İlkokulu\'nun müdürü Mete ise etkinlikle amaçlarının, öğrencilerin hayata daha iyi hazırlanmalarını sağlamak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Yaparak, yaşayarak öğrenme, sadece teoride kalan eğitim öğretimden daha kalıcıdır. Öğrenciler, doğrudan etkinliğin içinde yer alarak, bir arada hareket edebilme, sorumluluk ve sosyalleşme becerilerini geliştirir. Bu etkinlikle öğrencilerimiz hem satıcı hem alıcı olarak hayatın içinde yaşayacakları bu durumları şimdiden tecrübe etmiş olacaklardır. Ayrıca okulda bulunan diğer öğrencilerle alışveriş sırasında pazarlık yaparak, iletişime geçerek, gerçek anlamda sosyalleşme deneyimi yaşayacaklar.\"

​Öğrenciler, okul bahçesinde oluşturulan pazarda, çeşitli sebze ve meyvelerle kestane, ceviz, kuru üzüm, incir, kayısı gibi pek çok ürünü sattı.

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