“Öğrenciler okuma yazma öğrenemeden sınıfı geçiyor”

Milli Eğitim Bakanlığı, 'ortak sınav sonuçlarını değerlendirmek' üzere Ankara'da topladığı il müdürleriyle eğitim sorunlarım masaya yatırdı. Toplantıda, öğrencilerin okuma yazma öğrenemeden sınıfı geçtiği konuşulduğu iddia edildi.

Sözcü'nün haberine göre, toplantı sonrası hazırlanan raporda, eğitim sisteminin alarm verdiği sonucu çıktı. Ücretli öğretmenlik uygulamasının başarıyı olumsuz etkilediği belirtilen raporda, en acı tespit birleştirilmiş sınıflar için yapıldığı ifade edildi. Eğitim Müdürleri, "Birleştirilmiş sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin okuma-yazma başta olmak üzere temel becerileri kazanmadan bir üst öğretime geçtikleri” iddia edildi. Bir diğer önemli uyarı ise özel okullarla ilgili yapıldı. Bazı okullarda not garantisi verilerek öğrenci kaydı yapıldığı vurgulanan MEB'in raporunda, çözüm için önerilerde bulunuldu. Öğretmenlerin atandıkları yerde en az 4 yıl görev yapması gerektiğinin altını çizen Milli Eğitim müdürleri, önerilerini şöyle sıraladı:

- Öğretmen atama takvimi eğitim-öğretim takvimi aksatıyor yeniden düzenlenmeli.

- Öğretmenlere yönelik teşvik sistemi getirilerek dezavantajlı bölgelerde çalışma özendirilmeli. İl'e gelen ve giden Öğretmen sayısında denge sağlanmalı. (Özellikle Doğu bölgeleri ve küçük illerde bu sorun yoğun hissedilmektedir.)

- Zorunlu hizmet uygulaması daha dar ve özel kapsama dönüştürülsün.