Öğrenciler okul kapısında kaldı; burası artık imam hatip

İstanbul'da Fatih Atatürk İlköğretim Okulu öğrencileri ve velileri birinci sınıfların eğitime başladığı 10 Eylül’de büyük şok yaşadı. Kayıt oldukları, formalarını bile aldıkları okullarının iki gün önce imam hatip ortaokuluna dönüştürüldüğünü öğrenen öğrenciler, kapıda kaldı.

Umay Salman Aktaş'ın Radikal'de yer alan haberine göre, tarihi 1952 yılına kadar uzanan Fatih Vefa’daki Atatürk İlköğretim Okulu’nun 450 öğrencisi var. Okulun kayıt bölgesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün verdiği bilgilere göre 19, okulun bilgilerine göre ise 30 öğrenci bulunuyor. Çevresinde işyerlerinin çoğunlukta olduğu okula, bu bölgede çalışan kişilerin çocukları da geliyor. Bu yıl yaklaşık 80 birinci sınıf kaydı yapılmıştı. Birinci sınıfların eğitime başlayacağı 10 Eylül’e iki gün kala her şey altüst oldu. 7 Eylül’de idareye okulun imam hatibe dönüştürüldüğü söylendi. Birinci sınıflar yakındaki Mimar Sinan İlköğretim Okulu’na gönderilecek, 2,3,4,5,6,7 ve 8. sınıfta okuyan öğrenciler okullarında devam edecek, okul kademeli olarak imam hatip ortaokuluna dönüşecekti. Bu sene imam hatip ortaokuluna 5. sınıf kaydı alınacaktı.

Bu kararla önce idareciler ve öğretmenler, sonra okulun ilk günü hazırlanıp okula gelen birinci sınıf öğrencileri ve veliler şoke oldu. Bu velilerden biri Hasan Kayabaşı’ydı. İki çocuğunun bu okula gittiğini söyleyen Kayabaşı, “Bir kızım 2. sınıfa geçti, diğer kızım 1. sınıfa başlayacaktı. Bütün veliler çaresiz kaldık. Mimar Sinan İlköğretim Okulu’na gittik. ‘İşlem yapamayız, bilgimiz yok’ dediler. Şimdi kızımın biri farklı, diğeri farklı okula gidecek. 4. sınıftan 5’e geçenler de başka okula yönlendirilecekler.”

Veliler bugün okulun önünde protesto eylemi yapmaya hazırlanıyor. Okuldan bir öğretmen de “6,7 ve 8. sınıflardan ikişerden altı şubemiz var. İmam hatipler için dört sınıf açılacak, beş olması için zorlanıyor. Gerekirse iki şubeyi teke indirin deniliyor. Ancak bu halde birleştirilen sınıfın mevcudu 60’ı bulur. Çünkü sınılfarımız 30-35 kişilik“ dedi.

'En uygun okuldu'

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız ise dönüşümün nedenini rakamlarla açıkladı: “İmam hatip olması için bu okul seçildi çünkü e-kayıt sistemine göre kayıt bölgesinde 19 öğrenci görünüyor. Burası işyerlerinin bulunduğu bir bölge. 200 metre yakınında da bir başka ilköğretim daha var. Fatih ilçesinde iki imam hatip ortaokulu açıldı. Okulların kapasitesi 200 ama 700 öğrenci başvurdu. Dönüştürebileceğimiz en uygun okuldu. Rakamlara göre karar verdik.”