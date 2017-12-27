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Eğitim

Öğrenciler, kuşlar için yuva yapıp, ağaçlara yem bıraktı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Fevzi Paşa İlkokulu öğrencileri, velilerinin de desteği ile yaptıkları kuş yuvalarını okul bahçesindeki ağaçlara astı

27 Aralık 2017 18:14

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Fevzi Paşa İlkokulu öğrencileri, velilerinin de desteği ile yaptıkları kuş yuvalarını okul bahçesindeki ağaçlara astı.
\'Kuşlar ister, 4/C yapar\' sloganıyla yola çıkan kent merkezinde eğitimv eren Fevzi Paşa İlkokulu 4/C sınıfı öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında evde hazırladıkları 3 kuş yuvasını okul bahçesinde bulunan ağaçlara astı. Kış ayının sert geçtiği Sivas\'ta kuşların aç kalmasını önlemek için düşünülen proje kapsamında yuvaların yanına ve içlerine de özel olarak hazırlanan yemler konuldu.
Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Başçıl böyle bir etkinlik gerçekleştirdiği için öğrencileri ve velileri kutladı. Başçıl, \"Hayvanları sevmek, insanları sevmek, inancımızın emri, kültürümüzün gereği. Hayvanlara verdiğimiz her yem, kuşlara verdiğimiz her yem tanesi bana göre sevginin bir göstergesi. Aynı zamanda insanlar için de bir sadaka kabul edilir. Yalansız, dolansız, hilesiz sevgi deyince akla iki sevgi gelir. Bir çocuklar, ikincisi hayvanlar. Karşılıksız severler, karşılıksız itaat ederler ve asla çıkar, hainlik düşünmezler. Böyle bir etkinliğe aracı oldukları için okul idaremize, velilerimize ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz\" dedi. 
4/C sınıf öğretmeni Ferai Aygel ise projeyi çocuklarla birlikte gerçekleştirdiklerini ifade ederek, \"Daha önce de bir parka 30 tane kuş kafesi asmıştık. Bu sene de sosyal sorumluluk projesi kapsamında böyle bir etkinlik düşündük. Destek olan velilerimize teşekkür ediyorum\"  diye konuştu.

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