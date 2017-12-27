Öğrenciler, Kur'an ve ezan okuma yarışmasına katıldı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de, imam hatip lisesi öğrencileri arasında, \'Hafızlık ve Ezan Okuma Yarışması\' yapıldı. Öğrenciler, Kur\'an-ı Kerim\'i ve ezanı \'en güzel okuyan\' olabilmek için yarıştı.

İl genelindeki imam hatip lisesi öğrencileri için Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü\'nün koordinesinde, \'Hafızlık ve Ezan Okuma Yarışması\' düzenlendi. Kayseri Şehir Tiyatrosu’nda yapılan yarışmaya, 7 imam hatip lisesinden 7 öğrenci katıldı. Öğrenciler, jüri üyelerinin önünde \'ezanı en güzel okuyan\' olmak için yarıştı. Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Tevfik Gök, yarışmaların, öğrencilerin mesleki yönden gelişmesine de katkı sağladığını söyledi. Gök, \"Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl imam hatipler arasında yapılan hafızlık yarışması ve ezan okuma yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Bu tür faaliyetlerle öğrencilerimizin mesleki yönden gelişmeleri, motivasyonlarının artması ve kendilerine güven sağlamaları amacıyla bu yarışmalar düzenleniyor. Gerçekten öğrencilerimize olumlu etki ediyor\" dedi.

İl genelindeki yarışmalarda başarılı olan öğrencilerin, bölge finallerine gitmeye hak kazandığını kaydeden Gök, \"Yarışmanın birincisine çeyrek altın, ikinciye gram altın, üçüncüye saat hediye edeceğiz. Hafızlarımızın 7’sine takım elbise, ayakkabı; il müftülüğümüz tarafından Kur’an-ı Kerim ve Siyer-i Nebi kitabı verilecek. Ezan okuma yarışmasına katılan ve dereceye giren öğrencilere de takım elbise, ayakkabı vereceğiz. 5 jüri üyesi tarafından yapılan final yarışmasında başarılı olan öğrenciler, bölge finaline gitme hakkı kazanacak\" diye konuştu.

Öte yandan yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, şöyle:

\"\'Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması\'nda 1’inci Uluslararası Ömer Halisdemir Anadolu İHL’den Abdullaziz Muhammed Abdulkadir, 2’nci Kayseri Anadolu İHL’den Muaz Sabagh, 3’üncü Hasbeki Hafız Mümin Akan Anadolu İHL’den Enes Yakupoğlu

\'Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması\'nda 1’inci Kayseri Anadolu İHL’den Kaan Bayram, 2’nci Develki Ahmet İslamoğlu Anadolu İHL’den Mustafa Kara, 3’üncü Hasbeki Hafız Mümin Akan Anadolu İHL’den Cengiz Taha Kayar\"



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