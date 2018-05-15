Öğrenciler kruvaziyer gemisini gezdi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Germencik ilçesindeki Murat İrem Delgen Ortaokulu\'nun derslerinde başarılı olan 30 öğrencisi, bu sabah Kuşadası Limanı\'na demirleyen Yunan bayraklı \'Celestyal Olympia\' isimli kruvaziyer gemisini ziyaret etti.

Kuşadası Ege Ports Liman İşletmelerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında, kruvaziyer gemisi Celestyal Olympia\'nın kaptanının özel izniyle gerçekleştirilen ziyarete öğrencilerin ilgisi büyük oldu. Ege Ports Kuşadası Limanı\'nda görevli kılavuz kaptan Güray Akyüz\'ün karşıladığı 30 öğrenci, önce liman işletmesi ve kurvaziyer gemileri hakkında bilgi verildi. Daha sonda öğrenciler Yunan bayraklı \'Celestyal Olympia\' isimli kruvaziyer gemisini gezdi. Öğrenciler, kaptan köşkünü de ziyaret edip, gemi ve denizcilik hakkında kaptana sorular yöneltti. Öğrenciler daha sonra geminin kaptanına incir ikram ederek, teşekkür etti. Hayatlarında ilk kez bir kruvaziyer gemisine binen öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Kılavuz kaptan Güray Akyüz, amaçlarının denizi ve denizciliği sevdirmek olduğunu belirterek, \"Sosyal proje kapsamında Germencik Murat İrem Delgen Ortaokulu\'nun başarılı 30 öğrencisi Celestyal Olympia\'yı gezme olanağı buldu. Böylelikle geminin, gemi yolculuğunun ve gemideki hayatın ne olduğunu yerinde öğrenmiş oldu. Amacımız, üç tarafı denizlerle kaplı Türkiye\'de denizi ve gemileri öğrencilere sevdirmek. Bu tür organizasyonlarımız devam edecek\" dedi.



FOTOĞRAFLI