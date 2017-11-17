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Spor

Öğrenciler koşuda fenalaştı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Korkuteli İlçesi'nde düzenlenen koşuda bazı öğrenciler baygınlık geçirdi, bir öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırıldı

17 Kasım 2017 22:53

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Korkuteli İlçesi\'nde düzenlenen koşuda bazı öğrenciler baygınlık geçirdi, bir öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Türkiye Atletizm Federasyonu Antalya İl Temsilciliği tarafından organize edilen 15 Temmuz Şehidi Yasin Naci Ağaroğlu adına düzenlenen kros koşusu, Korkuteli 100\'üncü Yıl Atatürk Stadyumu\'nda yapıldı. Yarışlara Korkuteli\'nden 70, Elmalı\'dan ise 10 öğrenci katıldı. Şehit Yasin Naci Ağaroğlu\'nun babası Osman Ağaroğlu da yarışlardan birinin çıkışını kurusıkı tabancayı ateşleyerek verdi. Kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.
FENALAŞANLAR OLDU
Koşu sırasında bazı öğrenciler fenalık geçirirken, aralarında bayılanlar da oldu. Stat çevresindeki toprak pistte kategorilere göre 4 ile 7 tur arasında yapılan yarışları öğrencilerin çoğunluğu güçlükle tamamlayabildi. İlk müdahaleleri öğretmenleri tarafından yapılan öğrenciler, çimlerin üzerine yatarak yorgunluk atmaya çalıştı. Nefes almakta sıkıntı çeken bir öğrenci ise çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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