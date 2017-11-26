Öğrenciler klasik müzikle tanıştı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'daki Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası\'nda (ÇDSO) görevli sanatçı Mehmet Okonşar, Nuri ve Zekiye Has Ortaokulu öğrencilerine piyanoyla Mozart\'ın ünlü Türk Marşı\'nı seslendirdi. İlk kez klasik müzik dinleyen öğrenciler, dakikalarca Okonşar\'ı alkışladı.

Klasik müziğin daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla bugüne dek göçebe Yörüklerden, köy çocuklarına kadar onlarca konsere imza atan ÇDSO, bu kapsamda Adana\'daki Nuri ve Zekiye Has Ortaokulu\'nda eğitim konseri düzenledi. ÇDSO solisti Mehmet Okonşar, okulun müzik öğretmeni Dilara Savcı Urşan\'ın da girişimiyle okulda piyanoyla Mozart\'ın ünlü Türk Marşı\'nı seslendirdi.

\'DİNLEYİCİ KİTLESİ YENİLENMELİ\'

Okul Müdürü Ertunç Tansuğ, öğretmenler ve 200 öğrencinin katıldığı konserde, çocuklar heyecanlı anlar yaşadı. Konser sonrası Okonşar, öğrencilerin sorularını yanıtlayıp klasik müzik ve enstrümanlara ilişkin bilgiler verdi. Çocukların dakikalarca alkışladığı Mehmet Okonşar, şöyle dedi:

\"İnsani ve gelecek açısından önemli bir etkinlik yaptık. Güzel bir heyecanla çok mutlu oldum. Herhalde çocuklar ilk kez Mozart\'ın Türk marşını dinlediler. Buna benzer etkinliklerden ne kadar yapılsa azdır, çok fazla yapılmalı. Çünkü bütün dünyada klasik müzik dinleyicisinin azaldığı yönünde genel bir tespit var. Bence doğru bir tespit ama dinleyici kitlesinin yenilenmesi gerekiyor. Yenilenmesi de tabi ki çocuklar, okullar ve gençlerle olacak. Emek ve destek verenlere teşekkür ediyorum.\"

Çocukların büyük ilgi gösterdiği müzik öğretmeni Dilara Savcı Urşan da, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

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