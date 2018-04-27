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Eğitim

Öğrenciler kaza anını, simülasyonla yaşadı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde emniyet kemerinin trafikteki önemine dikkat çekmek amacıyla öğrenciler, emniyet kemeri simülasyon aracına bindirildi

27 Nisan 2018 14:25

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde emniyet kemerinin trafikteki önemine dikkat çekmek amacıyla öğrenciler, emniyet kemeri simülasyon aracına bindirildi. 10 kilometre hızla giden bir aracın takla atması sonucu yaşanılacak bir kazada neler olduğunu uygulamalı öğrendi.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, her yıl mayıs ayının ilk haftası kutlanan \'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası\' için etkinlik düzenledi. Öğrencilere trafik bilinci oluşturmak ve emniyet kemerinin önemini uygulamalı göstermek amacıyla simülasyon aracı getirildi. Cumhuriyet Meydanı\'nda yapılan simülasyon uygulamasını, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da izledi. Alaşehir Sekine Evren Kız Meslek Lisesi öğrencileri, simülasyon aracına binip, kaza anında neler yaşandığını uygulamalı öğrendi. Ayrıca trafik polisleri, öğrencileri emniyet kemeri takmaları konusunda uyararak bilgiler verdi. Öğrencilere kaza sonrası yaralılara yapılacak ilk yardım hakkında da cansız mankenler üzerinde ders verildi. Kaymakam Abdullah Uçgun, gerçekleştirilen simülasyon gösterisiyle öğrencilere emniyet kemeri taktıkları veya takmadıkları durumlarda yaşayabileceklerini göstermek istediklerini belirterek, \"Gerek trafik kurallarına uymada, gerekse emniyet kemeri takmada insanımızın bilinç düzeyini artırarak ölümlü ya da ağır yaralı şeklinde meydana gelen trafik kazalarının da büyük oranda önüne geçmiş oluruz. Bu sunumun gerçekleştirilmesinde emeği geçenleri kutluyorum\" dedi.

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