Öğrenciler kaynak kitap almaya zorlanıyor

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in genelgeyle yasaklamasına, il ve ilçe Milli Eğitim müdürlüklerinin yazılı uyarılarına karşın, ilköğretim okulları birinci kademede öğrencilere kaynak kitap aldırtıldığı ortaya çıktı.



Kırtasiyeci Perihan Yüksekkaya öğretmenlerin okullarda kırtasiyeci gibi kaynak kitap sattığını, satmayanların ise öğrencilerini anlaşmalı olduğu kırtasiyeciye yönlendirdiğini öne sürdü.



İzmir'de çok sayıda okulda inceleme başlatılırken, bazı öğretmenlerin kitap satışını bizzat yaptığını belirten kırtasiyeci Perihan Yüksekkaya, “Sayın Bakan boşuna bedava kitap dağıtmasın, verdiği kitaplar dolaplarda bekliyor, kaynak kitaplar okutuluyor. Bu konuda çok tespitim çok şikayetim var” dedi. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Seyfeddin Yılmaz, iddialar üzerine Çiğli, Karşıyaka, Konak ve Buca ilçelerinde 15 okulda soruşturma açıldığını söyledi.



Velilerin eğitim masraflarını azaltmak için başlatılan ücretsiz kitap uygulaması sürerken, özellikle anasınıfı ve birinci kademede (1-5'inci sınıf) öğrencilerine zorla yardımcı kitap ve ‘markalı’ kırtasiye ürünleri aldırıldığı saptandı. Devletin verdiği ücretsiz ders kitaplarından başka bir eserin ders kitabı olarak öğrencilere aldırılması yasak olmasına karşın, bazı okullarda öğretmenlerin kaynak kitap ve kırtasiye isteklerini liste yapıp öğrencilerin eline verdiği ve adresini yazdığı kırtasiyeciden almasını istediği ortaya çıktı.



Çiğli'de Maltepe İlköğretim Okulu'nda 1/A sınıfı öğretmeninin öğrencilerine verdiği listede Melis Kırtasiye'den ‘Açı Yayınları’na ait kaynak kitap almaları istenirken, listede kalem ve boyaların hangi marka olacağı da yazıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Neriman Haşim Emirli Anaokulu'nda ise kaynak kitapların ismiyle, satıldığı kırtasiyenin ismi yazılı. Kitapların 95 YTL'den satıldığı ve iki taksitle alınabileceği kaydediliyor.



İsmail Rahmi Karadayı İlköğretim Okulu'nda ise Artı Yayınları'nın kaynak kitabı okutuluyor. Bu okulların yanısıra Egekent, Turhan Çakın, Tüpraş İlköğretim okullarında da kırtasiyeci adresi görterilerek öğrencilere kaynak kitap aldırtıldığını belirten milli eğitimden emekli memur, kırtasiyeci Perihan Yüksekkaya, “Ben Çiğli'de kırtasiyecilik yapıyorum. Ama öğretmenler bizden çok kırtasiyeci. Ya kendileri kaynak kitabı alıp okulda satıyorlar ya da anlaştıkları kırtasiyeci aracılığıyla sattırıyorlar. Oysa Milli Eğitim Bakanlığı kaynak kitabı yasakladı, çünkü bedava kitap veriyor. Bu yanlışları Milli Eğitim Müdürlüğü'ne defalarca şikayet ettim, belgelerinden örnekler verdim. Ancak öğretmene dur diyen olmadığı için uygulama sürüp gidiyor. Anasınıfı ve ilköğretim birinci kademe öğrencisinden hep markalı kalemler, boyalar isteniyor. Bir birinci sınıf öğrencisinden istenen kırtasiye malzemesi listesi 110 YTL tutarında. Ressam olacaklarmış gibi markalı, pahalı malzeme isteniyor. Torunum da bir ilköğretim okuluna gidiyor, o bile 25 YTL'ye kaynak kitap aldı, çünkü zorunlu. Benim sayın Bakanımızdan isteğim, bedava kitap dağıtmasınlar, çünkü boşuna. O kitaplar dolapta duruyor, kaynak kitaplar okutuluyor. Öğretmen mesleğini unutmuş, kırtasiyecilik yapıyor. Haksız rekabeti geçtik, yasağı deliyorlar” diye dert yandı.



Öte yandan kendilerine çok sayıda şikayet geldiğini ve inceleme yaptıklarını belirten Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bir yetkili, “öğrencilere de sorarak kaynak kitap olayını ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Maalesef öğrenciler kaynak kitabı dershaneden aldık, diyor. Okulların öğrencilere verdikleri yardımcı kitap, bu kitapları alacakları kırtasiyenin adının, alacakları malzemelerin yer aldığı listelerden örnekler bize de iletildi. Soruşturma açıldı, sürüyor” dedi.



4 ilçede 15 okulda soruşturma



İl Milli Eğitim Müdür Vekili Seyfeddin Yılmaz da öğrencilere zorunlu olarak kaynak kitap aldırıldığı iddiaları üzerine Çiğli, Karşıyaka, Konak ve Buca ilçelerinde 15 okulda soruşturma açıldığını söyledi. 20 gün önce başlatılan soruşturmaların henüz tamamlanmadığını belirten Yılmaz, “Milli Eğitim Bakanlığımız hem ders kitabı, hem çalışma kitabı hem de kılavuz kitabı veriyor. Üstelik ücretsiz. Bu üçlü kitaplar koordineli olarak kullanılırsa ne kaynak kitaba ne dergiye ihtiyaç olur. Veliler, öğrenciler kendi istekleriyle alırsa ona karışılmaz. Ama kaynak kitabın ders kitabı olarak okutulması yasak. Öğretmen bunu ders kitabı olarak okutamaz, bu kitaplardan ödev veremez. Biz 4 ilçede 15 okulda soruşturma başlattık. Karşıyaka, Çiğli'ye bir grup, Konak ve Buca'ya bir grup müfettiş görevlendirdik. Bu konudaki şikayetleri değerlendiriyor, toplantılarda bu konuya dikkat çekiyor, taviz verilmemesi gerektiğini söylüyoruz” dedi.





