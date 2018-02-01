T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Öğrenciler karne tatilini bilgi evlerinde geçiriyor

İSTANBUL, (DHA)- SÖMESTR tatilini Bağcılar'a bağlı 16 bilgi evinde geçiren öğrenciler halk oyunlarından modern dansa, davul çalmaktan resim yapmaya kadar çeşitli kurslara katılarak tatillerini değerlendiriyor

01 Şubat 2018 14:16

İSTANBUL, (DHA)- SÖMESTR tatilini Bağcılar\'a bağlı 16 bilgi evinde geçiren öğrenciler halk oyunlarından modern dansa, davul çalmaktan resim yapmaya kadar çeşitli kurslara katılarak tatillerini değerlendiriyor.

Bağcılar ilçesinde karnesini alan 21 bin 628 öğrenci tatil süresince boş kalmamak ve yararlı zaman geçirmek için ilçe genelindeki bilgi evlerinin yolunu tutuyor. İlgi ve yeteneklerine göre istedikleri kurslara katılan öğrenciler, halk oyunları, resim yapma, modern dans, müzik, fotoğraf, el sanatları gibi aktivitelerle tatillerini değerlendiriyor.  

Yıl boyunca öğrencilerin yanında olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Tatilde de olsa çocuklarımızın yanındayız. Onların zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için tüm imkanlarımızı sunuyoruz. 15 gün süren kış tatilinde çocuklarımız bilgi evlerimizi boş bırakmıyor. Kendilerini tebrik ediyorum ikinci dönemde de başarılar diliyorum” dedi.

Bağcılar Belediyesi bünyesindeki 16 bilgi evinde kayıtlı 42 bin 699 öğrenci, 64 kulübün verdiği eğitimlerden faydalanıyor.

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA SÖMESTRBağcılarBağcılar Belediye Başkanı LokmanOnlarınKendileriniBağcılar BelediyesiFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24