Öğrenciler karne tatilini bilgi evlerinde geçiriyor

İSTANBUL, (DHA)- SÖMESTR tatilini Bağcılar\'a bağlı 16 bilgi evinde geçiren öğrenciler halk oyunlarından modern dansa, davul çalmaktan resim yapmaya kadar çeşitli kurslara katılarak tatillerini değerlendiriyor.

Bağcılar ilçesinde karnesini alan 21 bin 628 öğrenci tatil süresince boş kalmamak ve yararlı zaman geçirmek için ilçe genelindeki bilgi evlerinin yolunu tutuyor. İlgi ve yeteneklerine göre istedikleri kurslara katılan öğrenciler, halk oyunları, resim yapma, modern dans, müzik, fotoğraf, el sanatları gibi aktivitelerle tatillerini değerlendiriyor.

Yıl boyunca öğrencilerin yanında olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Tatilde de olsa çocuklarımızın yanındayız. Onların zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için tüm imkanlarımızı sunuyoruz. 15 gün süren kış tatilinde çocuklarımız bilgi evlerimizi boş bırakmıyor. Kendilerini tebrik ediyorum ikinci dönemde de başarılar diliyorum” dedi.

Bağcılar Belediyesi bünyesindeki 16 bilgi evinde kayıtlı 42 bin 699 öğrenci, 64 kulübün verdiği eğitimlerden faydalanıyor.

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