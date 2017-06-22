Öğrenciler kanepeyi böyle taşıdı, belediyeden cevap gecikmedi

Antalya'daki iki üniversitelinin buldukları bir kanepeyi evlerine taşımak için uyguladıkları "yaratıcı" çözüm, Muratpaşa Belediyesi'nin Twitter hesabı ile aralarında esprili diyaloglara neden oldu.

Antalya Muratpaşa'da iki öğrenci, buldukları bir kanepeyi evlerine taşımak için belediyeye ait çöp konteynerini kullandı. Belediyeye sosyal medyadan teşekkür eden gençlere belediyenin Twitter hesabından ise bu "yaratıcı" gençlere esprili bir yanıt geldi.

Bakın öğrenciler kanepeyi evlerine nasıl taşıdı ve belediye ile aralarında ne diyalog yaşandı?