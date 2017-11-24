Öğrenciler, 'kadına şiddet' ile 'çocuk gelin'e dikkat çekmek için klip hazırladı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR\'da üniversite öğrencileri, kadına yönelik şiddete ve çocuk gelin sorununa dikkat çekmek amacıyla kick boks sporcularının da desteğiyle klip hazırladı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri, \'Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği\' dersinde, \'Kadına Şiddet ve Çocuk Sağlığı\' konusunu işlerken, yapacakları sunum için klip hazırladı. Öğrencilerden Adnan Keskin\'in kick boks ile uğraşan arkadaşları da klibe destek verdi. Üniversite öğrencilerinden Sefa Cüvelek, \"Dersimiz için grup arkadaşlarımla birlikte çalışma yaptık. Bu çalışmada, ülkemizde günden güne artan kadına şiddete ve çocuk geline dikkati çekmek ve azalmasına bir nebze de olsa katkı sağlamak için tişörtler bastırdık. Sloganlar hazırladık. Bu çalışmamızı sınıf arkadaşlarımızdan başlayıp, tüm ülkeye duyurmak istedik\" dedi.

Kick boks yapan Keskin ise hazırladıkları kliple ilgili şunları söyledi:

\"Ülkemizde her geçen gün artan kadına şiddet ve çocuk geline dikkati çekmek ve bir farkındalık yaratabilmek, arkadaşlarımıza ve ülkeye bu sorunu anlatmak için kendi çapımızda videolar çektik. Aynı zamanda kick boks sporcusuyum. Çekimlerimize sporcu arkadaşlarımız da destek verdi. Bir kadına şiddet sadece fiziki değil, onu küçümsemek, \'Sen, bunu yapamazsın\' demek dahi şiddettir. Maalesef, dünyada günde 39 bin kız çocuğu zorla gelin ediliyor. Kadına şiddete hayır, çocuk geline hayır\" diye konuştu.



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