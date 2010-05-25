Öğrenciler İstanbul’u yeniden keşfediyor

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2010 Avrupa Kültür Başkenti “2010 Okullarda Projeleri” etkinlikleri kapsamında 26 Mayıs Çarşamba günü Profilo Alışveriş ve Kültür Merkezinde “Yabancı Seyyahların Gözüyle İstanbul” sergisi açılıyor. Şişli İstanbul İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan sergide, çeşitli dönemlerde İstanbul’u ziyaret etmiş 19 yabancı seyyahın gözlemlerinden yola çıkılarak, seyahatnamelerdeki mekanların; eski gravür, fotoğraf, minyatür ve haritalarla eşleştirilmesiyle oluşturulan bu sergi 6 Haziran tarihine dek Profilo Alışveriş Merkezi Foodcourt (3. Kat) ta izlenebilir. Öğretmenleri Nuran Fırat ve Cengiz Özdemir’in rehberliğinde açılan bu sergi 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Profilo Alışveriş Merkezi, Fresco Ajans ve StraShow reklam tarafından destekleniyor.