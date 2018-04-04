Öğrenciler işaret dilini öğrenip sergi açtı

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Gelişim Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri \'Benim Elim Benim Sesim\' sloganıyla işaret dili eğitim semineri düzenledi. Proje kapsamında öğrenciler işaret diliyle mesajlar verdikleri fotoğraf sergisi açtı. Projenin ikinci ayağındaysa Gayrettepe’de bulunan \'Sessizlikte Diyalog Sergisi\' ziyaret edildi.

Şişli İşitme ve Konuşma Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Güler Dağıdır ve Türk İşaret Dili Eğitmeni Tuğçe Elender’in katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılara İşaret Dili Eğitimi verildi. Projenin araştırma evresinde 100 kişilik öğrenci grubu üzerinde yapmış oldukları anket sonuçları, birlikte çalışmış oldukları Şişli İşitme ve Konuşma Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Güler Dağıdır ve Türk İşaret Dili Eğitmeni Tuğçe Elender ile paylaşıldı.

Bütün araştırmalar İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü Danışman Hocası Doktor Öğretim Üyesi Emel Tozlu ile İstanbul Gelişim Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Fulya Beteş ve öğrencileri Buse Dursun, Burak Demir, Aziz Kemal Eser, Beyza Özyiğit, Tülay Akagündüz, Mustafa Yiğit, Furkan Çakmak, Meryem Kesikkol ve Hüseyin Can Kaya tarafından ortaya konuldu.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Yapılan araştırma sonucunda; araştırmaya katılanların yüzde 40\'ı işitme engeli hakkında yeterli bilgiye sahip olup olmadığı konusunda kararsız olduğunu, yüzde 41\'i işaret dili hakkında bilgiye sahip olmadığını ve bu konuda önceden eğitim almadığını, yüzde 38\'i işaret dili eğitimi almak istediğini, yüzde 28\'i işitme engellilerin toplum tarafından dışlandığını, yüzde 39\'u işitme engellilere yönelik yapılan farkındalık çalışmalarının yeterli olup olmamasında kararsız olduğunu, yüzde 49\'ununsa işitme engelli bireylerin toplum içerisinde istihdam edilirken çeşitli güçlüklerle karşılaştığını belirtti.

\'SESSİZLİKTE DİYALOG SERGİSİ\' ZİYARET EDİLDİ

Projenin ikinci ayağı olarak grup üyeleri ve öğretim görevlilerinin de bulunduğu bir grup ile Sessizlikte Diyalog Sergisi’ne etkinlik düzenlendi. Yapılan etkinlikte katılımcılar işitme engelli bir rehber eşliğinde, kulaklarına taktıkları ses geçirmeyen özel kulaklıklar ile 1 saat boyunca konuşmadan sadece yüz mimikleri ve beden diliyle kendilerini ifade etmeye çalıştılar. Kurulan özel oyun alanlarındaki oyunlar ile hem kendilerini konuşmadan ifade edebilmeyi hem de karşılarındaki diğer katılımcılarla konuşmadan iletişim kurmayı deneyimlediler. Etkinlik sonrasında katılımcılar 1 saat gibi zaman dilimi içerisinde işitme engelli olan bireyler ile empati kurabildiklerini dile getirdi.

Proje kapsamında Şişli İşitme ve Konuşma Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Güler Dağıdır da, “Bunca yıldır birçok üniversitede etkinlik gerçekleştirdik. Fakat ilk defa öğrencilerin proje geliştirmeden önce yaptıkları bu anketlerden aldıkları sonuçlarla projelerini şekillendirmeleriyle karşılaştık. Bu denli profesyonel bir organizasyonda ağırlanmaktan çok mutluyuz. Yetiştirmiş olduğunuz bilinçli ve duyarlı öğrencilerinize katmış olduğunuz değerler için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü Danışmanı Doktor Öğretim Üyesi Emel Tozlu ise öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri geliştirmesinden, daha fazla uygulama deneyimine sahip olmalarından ve de çok daha fazla sivil toplum kuruluşuyla işbirliğine girip farkındalık kazanmalarından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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