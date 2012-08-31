Öğrenciler ikinci öğretim harçları için yürüdü

Sosyal paylaşım sitelerinde örgütlenen öğrenciler, ikinci öğretim harçlarının kaldırılması için Taksimde eylem yaptı. Öğrenciler, ‘Müşteri değil öğrenciyiz biz’, ‘ Parasız eğitim istiyoruz’, ‘ İkinci öğretimler bu ülkenin üvey evladı mı?’ dövizleri taşıdı.

Taksim Meydanda sosyal paylaşım sitelerinden örgütlenerek toplanan yaklaşık 500 öğrenci ikinci öğretim harçlarının kaldırılmamasını protesto etti. Parasız eğitim isteyen öğrenciler, ‘İkinci öğretim harçları da kaldırılsın, harçlara hayır’ yazılı pankart açarak, ‘Müşteri değil öğrenciyiz biz’, ‘ Parasız eğitim istiyoruz’, ‘ İkinci öğretim bu ülkenin insanı değil mi?’, ‘ Eğitimde gece tarifesine son’, ‘ AKP’nin harcında adalet yok’, yazılı dövizleri taşıdı. Yürüyüşe geçen öğrenciler yürüyüş boyunca slogan attı.

Öğrenciler Odakule’de basın açıklması okudu. Açıklamayı okuyan Utku Oğul, ‘ikinci öğretim, uzaktan eğitim, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden yine harç alınacağı yabancı dille eğitim gören öğrencilerin bir buçuk kat harç vereceği vardı. Üniversiteleriler arasında ikilik yaratan bu karar Anayasadaki eşitlik ilkesine dahi uymamaktadır. Parasız eğitimi harçlara indirgeyen ve eğitim sürecindeki temel haklarını es geçen anlayış giderek artan eşitsiz eğitim koşullarını daha da keskinleştirmiştir.Harçlar pazarlık olmadan tamamen kaldırılmalıdır. Üniversitelere daha fazla bütçe ayrılmalıdır. Harç kredileri borcu tüm üniversitelilerden silinmelidir. Üniversitelere hakkındaki kararlar üniversitelerin tüm bileşenlerine açık olmalıdır. Paralı üniversiteler kaldırılmalıdır. Parasız eğitimin gerçekleşmesi için başta harçlar olmak üzere, ulaşım, barınma, beslenme ve sağlık gibi üniversitelilerin temel yaşamsal ihtiyaçları parasız olarak karşılanmalıdır.’ şeklinde konuştu.