'Öğrenciler iki hafta içerisinde okula alışamıyorsa destek alınmalı'

Cansel ORUÇ- Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- UZMAN Klinik Psikolog Ece Özçırak, anakolu ve ilkokula yeni başlayacak öğrencilerin velilerine yönelik uyarılarda bulundu. Özçırak, \"Eğer çocuğun okula alışma süreci 2 haftayı geçerse, vakit kaybetmeden bir uzmandan destek alınmalı\" dedi.

Medicana Bursa Hastanesi\'nde görev yapan Uzman Klinik Psikolog Ece Özçırak, 2018-2019 eğitim- öğretim yılı öncesi anaokuluna ve ilkokula yeni başlayacak öğrencilerin ebeveynlerine uyarılarda bulundu. Bu yıl ilk defa anaokuluna veya ilkokula başlayacak olan öğrencilerin oldukça heyecanlı ve kaygılı olacağını belirten Özçırak, \"İlk defa çocuğunuz okula başladığı için, yepyeni bir ortama girecek. Her zaman alışmış olduğu ev ve konforlu ortamdan biraz uzaklaşıp, arkadaşlarıyla birlikte eğitim ve öğretim sürecine başlayacak. Dolayısıyla aileler ne kadar çocuklara destek olursa ve daha az kaygı taşırlarsa, çocukların alışma süreci de bir o kadar kolay olacak. Kimi çocuk okula daha kolay adapte olurken, bazı çocukların daha fazla zorlandığını görebiliyoruz. Biz uzmanların buna ayrılık anksiyetesi dediğimiz annelerden ve babalardan ayrılmakta zorlanan çocuklar olabiliyor. Burada anne ve baba tutumunun çok önemli olduğunu söyleyebiliriz\" diye konuştu.

Anne ve babanın ilk günler okula gitmesinin normal olduğunu belirten Özçırak, \"Ama bunun çok uzun sürmesini istemiyoruz. Çocukların bir iki gün sonrasında ya da bir hafta sonrasında okula alışmış hale gelmeleri gerekiyor. Ailelerin de okuldaki rollerini ufak ufak azaltarak geri çekilmeleri gerekiyor. Eğer çocuğun okula alışma süreci 2 haftayı geçerse, yani 2 hafta boyunca zorlanır ve bu süreç biraz daha uzarsa, vakit kaybetmeden bir uzmandan destek almaları gerekiyor; ki bu süreç daha fazla uzamasın\" dedi.

Okula hazırlık süreci ile ilgili de bilgiler veren Ece Özçırak, \"Ama okulların açılmasına bu kadar az bir süre kalmışken, yapılacak en önemli şey çocukla birlikte okula hazırlık sürecine başlamak. Birlikte alışveriş yapmak, okula hazırlıkla ilgili birtakım faaliyetlerde bulunmak olabilir. Çocukla birlikte okulu gezmek, öğretmenle mümkünse önceden tanışmak çocuklar için rahatlatıcı bir faktördür. Yani okula ilk gittiği gün oraya biraz aşina olmak, binayı tanıyor, öğretmenle daha önce tanışmış olmak, çocuklarda rahatlamaya sebep olabilir. O yüzden biz okul öncesi hazırlığın çok önemli olduğunu düşünüyoruz\" diye konuştu.

Daha önce okula giden ve şu anda uzun bir tatil yapan öğrenciler için de okula başlama sürecinin zor olabileceğini kaydeden Özçırak, tatilin vermiş olduğu rahatlıktan sonra okula tekrar adapte olmanın zorlaşabildiğini hatırlattı. Ece Özçırak, \"Burada yine ailelere büyük rol düşüyor. Çocuğun daha önceki yıllardan yapmaları gerekenleri bildiklerini için aileler çocuklara bir program oluşturabilir, okulun başlamasına yakın, onların biraz daha disipline yönelik sabah yine aynı saatte kalkmak, akşam aynı saatte yatmak gibi birtakım okulun getirdiği zorunluluklara öncesinde başlanırsa, çocuklar da biraz daha kolay adapte olacaklardır\" dedi.

Bir önceki dönem başarısız olan öğrencilerin yeni dönem ile birlikte yapması gerekenlere de değinen Psikolog Özçırak, şunları söyledi:

\"Bazen her şey istenildiği gibi olamayabiliyor. Ama bu bir yeni dönem ve yeni bir başlangıç. Geçmişteki başarısızlıklarda nerede hatalar varsa, nerede eksiklikler varsa, bunları tamamlayarak çocuğun bu yılki eğitim öğretim sürecinden daha iyi bir verim alabilmek için ailelerin çocukları motive etmeleri gerekiyor. Gereken alanlarda çocuklara belki ek ders almaları için destek olmalılar. Okul ile işbirliği içerisinde olup, çocuğun ders başarısını takip etmeleri çok çok önemli.\"



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