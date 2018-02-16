Öğrenciler harçlıklarını Mehmetçik'e bağışladı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, öğrencilerin harçlıklarıyla toplanan 1200 lira, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek amacıyla Mehmetçik Vakfı\'na bağışlandı.

İslahiye merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Yeşilyurt Mahallesi\'nde bulunan Yunus Emre İlk ve Ortaokulu\'nun öğrencileri, Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek amacıyla \'Harçlığım Afrin\'deki Mehmetçik\'e Kurban Olsun\' kampanyası başlattı. Öğrenciler, öğretmenlerinin de desteğiyle 1200 lira topladı. Okul bahçesine konulan kutuya atılan para, dualarla Mehmetçik Vakfı\'na bağışlandı. Ellerinde zeytin dalı bulunan öğrenciler, ayrıca güvercin uçurdu.

Okulun müdürü İsmail Karataşlıoğlu, \"Askerlerimiz, bizlerin canımızı, vatanımızı canları pahasına koruyorlar. Bizim de bir katkımız olsun istedik. Biz de okul yönetimi ve öğretmenlerimizle kampanya başlattık. Kampanyamızda öğrencilerimiz harçlıklarını biriktirdikleri 1200 lirayı Mehmetçik Vakfı\'na bağışlayacağız\" dedi.



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