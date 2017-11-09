Öğrenciler harçlıklarını kanserli çocuklar için biriktirdi

İSTANBUL, (DHA) - BEYKOZ Belediyesi\'nce Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen \"Bir Tebessüm İçin\" projesi ile Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV)\'na 55 bin lira bağışlandı. Beykozlular ve eğitimcilerin katıldığı kampanyada öğrenciler de biriktirdikleri harçlıklarını verdiller.

Beykoz Belediyesi, Beykoz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından desteklenen proje, Türkiye Futbol Federasyonu Meral-Celal Aras Spor Lisesi tarafından organize edildi. 10 gün boyunca devam eden kampanyada Beykoz ilçesinde yaşayan öğrenciler harçlıklarını KAÇUV için biriktirdi. Vatandaşlar ve eğitimcilerde de destek gören kampanya sonunda 55 bin lira toplandı ve KAÇUV\'a bağışlandı. Kampanya, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi\'nde gerçekleşen Yıldızlar Karması ve TFF Meral-Celal Aras Spor Lisesi arasındaki futbol maçıyla sona erdi.

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