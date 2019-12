-ÖĞRENCİLER GÜL İLE GÖRÜŞMEKTEN MEMNUN ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ''Çankaya Sofrası''nda ağırladığı Ankara'daki üniversitelerin öğrencileri, görüşmeden duydukları memnuniyeti ifade ederek, yaşadıkları sıkıntı ve şikayetleri aktardıklarını belirttiler. Cumhurbaşkanı Gül'ün ''Çankaya Sofrası''nda ağırladığı Ankara'daki üniversitelerin öğrenci temsilcileri, yemeğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunarak, soruları yanıtladı. Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Olcay Çağlar, Gül'ün yemeğin sonuna kadar kendilerini dinlediğini, sonunda ise kendilerine yönelik kısa öğütlerde bulunduğunu söyledi. Çağlar, üniversitelerdeki eğitim sıkıntısı, harç miktarları, mezuniyet sonrası iş imkanı sorunları, Ankara'daki ulaşım ücretleri gibi konulardaki şikayetlerini dile getirdiklerini belirtti. Üniversitelerde bazı siyasi görüşlere sahip öğrencilerin bugüne kadar dinlenilmediğini ifade eden Çağlar, ''Öğrenciler bir şey söylemeye kalktığında güvenlik güçleri tarafından sesleri kesildi, konuşmalarına izin verilmedi. Bir gün bu patladı ve yumurtalı eylem oldu. Biz üslubu tartışmıyoruz. Öğrencilere yeterince mikrofon uzatılmadığını, öğrencilerin yeterince dinlenilmediğini söyledik içeride'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül'ün Türkiye'de yasa dışı örgütler bulunduğunu, bu örgütlerin olaylardan prim çıkarmaya çalışacağını söylediğini aktaran Çağlar, Gül'ün öğrencilere üniversiteler ve ülkenin bütünlüğü için bu örgütlere destek vermemelerini istediğini söyledi. Öğrencilerin Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmesinin çok önemli olduğunu ve bunun ilk kez gerçekleştiğini anlatan Çağlar, ''Öğrenciler ilk kez sorunlarını gerçek ağızlardan, öğrenci konseyi başkanlarının ağzından iletebilme şansı buldu. Daha önce resmi yazılar yazdık, kapılarına gittik ama bizi kimse dinlememişti. Bugün gerçekten iyi bir adım atıldı. Bu sefer görüşülmek istenen taraf bizdik. Bu bizim için çok önemli bir adım'' diye konuştu. Çağlar, Cumhurbaşkanının davetinin dün ODTÜ'de yaşanan olaylardan daha önce kendilerine ulaştığını bildirdi. -''SORUNLARI BİNLERCE ÖĞRENCİ YAŞIYOR''- ODTÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Ahmet Güler, ''Çankaya Sofrası''na belli bir azınlığın ya da seçkin grubun temsilcisi olarak gelmediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Gül'ün öğrenci temsilcilerini dinlediğini ve gerekli talimatları verdiğini anlatan Güler, yaklaşımından dolayı Gül'e teşekkür etti. Öğrencilerin ciddi sıkıntıları olduğunu ifade eden Güler, hak aramanın en etkili yolunun öğrenci konseyleri vasıtasıyla olacağını söyledi. Gerek öğrencilerden, gerek polisten kaynaklanan şiddete sonuna kadar karşı olduklarını vurgulayan Güler, ''Öncelikle polisin bir an önce AB standartları ve insan hakları çerçevesinde olaylara müdahalede bulunmasını istiyoruz'' dedi. Üniversitelerdeki sorunları sadece gösteri yapanların değil, binlerce öğrencinin yaşadığını ifade eden Güler, öğrenci sorunları ön planda tutularak bazı marjinal grupların provokasyonuyla olay çıkarılmaya çalışıldığının herkesin malumu olduğunu anlattı. Cumhurbaşkanı Gül ile üniversitelerde farklı farklı uygulanan kıyafet sorununu da konuştuklarını anlatan Güler, ''Biz Ankara'da bulunan bütün üniversitelerin öğrenci konseylerinin başkanları olarak kıyafet konusunda çifte standardın kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz'' dedi. Bilkent Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Alper Yasin Altıner, yemeğin ılımlı ve sıcakkanlı bir ortamda gerçekleştiğini söyledi. ''Sayın Cumhurbaşkanımız, bize çok rahat davrandı ve bütün dertlerimizi kendisine sunabildik'' diyen Altıner, her temsilcinin kendi üniversitesine ilişkin sorunları dile getirdiğini ve şikayetleri aktardığını ifade etti. Üniversitelerde yaşanan olaylarla ilgili genel kanının ''öğrencilerin provokasyona kurban gittiği'' yönünde olduğunu belirten Altıner, öğrencilerin provokasyona gelmeyeceğini, Türk öğrencisini bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi. Bir soru üzerine, Çankaya Köşkü'ne öğrencilerin temsilcisi olarak geldiklerini vurgulayan Altıner, ''Öğrenciye karşı herhangi bir şiddet kesinlikle meşrulaştırılamaz. Onlara kalkan el ya da hortumdaki sular bize sıkılmıştır'' diye konuştu. -''BİZE DEĞER VERDİĞİNİ GÖSTERDİ''- Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Burak Bahadır da Cumhurbaşkanı Gül ile çok sıcak ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, Gül'ün öğrencileri dinlediğini ve notlar aldığını aktardı. Bahadır, ''Bize değer verdiğini her haliyle gösterdi. Anladık ki problemlerimiz dinlenebiliyor, problemlerimizi iletebiliyoruz'' diye konuştu. Cumhurbaşkanı Gül'ün öğrencilerin sorunlarına çözüm bulacağı inancında olduklarını anlatan Bahadır, sorunlarını en üst makama ilettiklerini söyledi.