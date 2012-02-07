-Öğrenciler Fatih Projesi ile tanıştı ANKARA (A.A) - 07.02.2012 - Fatih Projesi'nin hayata geçmesinin ardından, projenin uygulandığı pilot okullarda öğrenciler akıllı tahtalı sınıflara ve tablet bilgisayarlara kavuştu. Projenin başlamasının ardından ilk derslerini yapan öğrenciler akıllı tahtalar sayesinde en yeni bilgilere ulaşabilirken tablet bilgisayarlarla da ağır çantaları taşımak derdinden kurtuluyor. Eğitim öğretim yılının yeni başlayan ikinci dönemi ile Fatih Projesi de hayata geçirildi. ''Eğitimde yeni bir çağı başlatan'' projeyle tüm okulların akıllı tahtalarla donatılması hedefleniyor. Proje kapsamında 12 bin 800 tablet bilgisayar pilot olarak uygulanacak 17 ildeki 52 okula dağıtıldı. Ankara'daki Sabahattin Zaim Anadolu Öğretmen Lisesi'nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tören ile dün tablet bilgisayarlarına ve etkileşimli tahtalarla donatılmış sınıflarına kavuşan öğrenciler, Fatih Projesi'nin başlamasından sonraki ilk derslerinde sunulan imkanlardan faydalanıyor. Öğretmenlerinin etkileşimli tahtada anlattığı dersleri tablet bilgisayarlarına yüklü ders kitaplarından takip eden öğrenciler, tahtada gösterilen animasyonlarla konuları daha iyi anlayabiliyor. Öğrenciler, etkileşimli tahtalardaki internet sayesinde ise en güncel bilgileri öğrenebiliyor. Tablet bilgisayarlarına not alabilen, istedikleri bölümleri işaretleyebilen öğrenciler, ders kitaplarının tablet bilgisayarlarına yüklenmesi sayesinde ağır çantaları taşımak derdinden de kurtuluyor. Öğrenciler tablet bilgisayarları aracılığıyla öğretmenleriyle internet üzerinden iletişim kurması amaçlanırken, etkileşimli tahtalar sayesinde sınıfların da tebeşir tozu sorunu ortadan kalkıyor. Etkileşimli tahtalar ile tabletler arasındaki bağlantı sayesinde ise tahtada yazılanlar öğrencilerin tabletlerine, öğrenciler de tabletlerine yazdıklarını internet aracılığıyla tahtaya gönderebiliyor.