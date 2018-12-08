Öğrenciler eski çoraplardan kukla, dondurma çubuklarından uçak yaptı

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ\'ın Karakoçan ilçesindeki Şehit Jandarma Üsteğmen Mahir Özdemir İlkokulu\'nda beceri ve tasarım atölyesi sınıfı öğrencileri, eski çoraplarından kukla, yedikleri dondurma çubuklarından da oyuncak uçak yaptı.

Karakoçan Şehit Jandarma Üsteğmen Mahir Özdemir İlkokulu\'nda daha önce uygulanmaya başlanan beceri ve tasarım atölyesi sınıfı dün törenle hizmete açıldı. Sınıfın dün yapılan açılış törenine İlçe Kaymakamı ve Beledriye Başkan Vekili Nebi Çanga, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yafes Kaya, Okul Müdürü Yunus Demir, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Çanga ve beraberindekiler, sınıfı dolaşarak burada eğitim gören ve kendi yeteneklerini sergileyen öğrencilerle yakından ilgilendi.

175 öğrencisi bulunan okulda, ana sınıfı dahil, 4\'üncü sınıfa kadar olan bütün öğrenciler her gün en az 1 veya 2 dersini beceri ve tasarım atölyesinde yapıyor. Bu atölyelerde öğrenciler şimdiye kadar evde kullanmadıkları çoraplardan kukla ve yedikleri dondurma çubuklarından da oyuncak uçaklar yaptı. Öğrenciler ayrıca atölye sınıfında, öğretmenlerinin gözetiminde, drama dersleri alarak, resim, cam boyama, zeka geliştirici oyunlar, robot yapımı gibi bir çok alanda da başarılı çalışmalar yapıyor.

\'3 YIL ÖNE ÇEKTİK\'

Okul Müdürü Yunus Demir, proje hakkında bilgi vererek, \"Milli Eğitim Bakanlığı 2023 eğitim vizyonunda tüm ilkokul ve ortaokullara 2021 yılından itibaren beceri ve tasarım atölyeleri kurmayı planlamaktadır. Biz bunu 3 yıl öne çektik. Bu atölyemizde öğrencilerimizin esnek bir sınıf ortamında eğitim görmelerini amaçladık. Bu sınıfımızda öğrencilerimiz grup çalışması yaparak el becerilerini geliştirecek, proje tabanlı düşünecek, akran öğrenmesi gerçekleşecek ve öğrencilerimiz mühendislik bilimine ilgi duyacaktır. Eğitimde iyi bir seviye yakalayan ülkelerin başarısının altında öğrencilerin daha rahat sınıf ortamlarında eğitim almaları yatıyor. Öğrencilerimizi öğrenen konumundan çıkarıp eğitim öğretim sürecinin bir parçası yaparsak başarıyı yakalayabiliriz\" dedi.

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