Öğrenciler diyaloğa hazır



Hong Kong'da daha fazla demokrasi ve serbest seçimlerin yapılması talepleriyle başlatılan protestolar, perşembe gecesi de barışçıl şekilde devam etti. Protestocularun, Hong Kong Yönetimi Başkanı Leung Chun Ying'in istifa taleplerini geri çevirmesine rağmen, polisle karşı karşya gelmemeye özen gösterdikleri bildiriliyor.

Protestocular, Leung Chun Ying'in diyalog önerisini kabul etti. Öğrenci birliği, açık bir diyaloğa hazır olduklarını açıklarken, protestoları organize eden Occupy Central hareketi görüşmelerin bir dönüm noktası olmasını umduğunu belirtti. Ancak hem öğrenci birliği hem de Occupy Central hareketi, istifa taleplerinden taviz vermediler. Leung Chun Ying ise bir kez daha istifa etmeyeceğini açıkladı. Basında, görüşmelerin ilk turunun cumartesi günü yapılabileceğine yer veriliyor.

Pekin yönetimi ise ne olursa olsun protestolar karşısında taviz vermek istemiyor. Çin Komünist Partisi resmi organlarından Halk Gazetesi, yeni seçim düzenlemesinin kabul görmemesi durumunda eski haliyle kalacağını yazdı. Mevcut sisteme göre Hong Kong yönetimi, Pekin yönetiminin oluşturduğu bir seçim komitesi tarafından belirleniyor.

Gazetede, Hong Kong'un merkezi yönetime bağlı olduğu, yerel bir yönetime sahip olmadığı ve bir ülke ya da bağımsız bir siyasi birlik olmadığı vurgulandı. Yorumda ayrıca bunu anlayamayan bir takım kişiler olduğu ve yapılan protestoların sosyal düzeni zayıflatan yasadışı toplantılar olduğu belirtildi.

Binlerce protestocu, Cuma günü de kentteki ana caddeler üzerindeki beş farklı noktada eylemlerine devam ediyor. Yedi milyon nüfuslu kentte, resmi tatilin bitmesiyle birlikte protestolara katılanların sayısının azaldığı bildiriliyor.