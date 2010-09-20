-ÖĞRENCİLER DERS BAŞI YAPTI ANKARA (A.A) - 20.09.2010 - Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki toplam 16 milyon öğrenci ile 600 bin öğretmen bugün ders başı yaptı. 2010-2011 eğitim-öğretim yılı başladı. Erken saatlerde okul yoluna düşen öğrenciler ve veliler yeni eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşadı. Öğrencilere okullarında, sıralar üzerinde hazır tutulan ders kitapları ücretsiz dağıtıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilköğretim, ortaöğretim ve açıköğretim öğrencileri için toplam 193 milyon 925 bin ücretsiz ders kitabı dağıtıyor. Bu eğitim-öğretim yılında Ermeni okullarında okuyan öğrenciler de Ermenice hazırlanan ders kitaplarını ücretsiz alıyor. -BAKANLIĞIN YENİ PROJELERİ- MEB, bu eğitim-öğretim yılında okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde bazı yeni proje ve çalışmaları da uygulamaya koyacak. Okul öncesi eğitimin geçen yıl zorunlu tutulduğu il sayısı bu eğitim-öğretim yılında 32'den 57'ye yükseldi. Okul öncesi eğitimin bazı illerde zorunlu tutulmasıyla okul öncesi eğitimden yararlanan çocuk sayısı 980 binden 1 milyon 100 bine ulaştı. Türkiye genelinde 2 bin 176'sı resmi ve özel anaokulu olmak üzere toplam 26 bin 681 okul öncesi eğitim kurumu bulunuyor. İlköğretime bu yıl 1 milyon 226 bin çocuk kayıt yaptırdı. Türkiye'de 33 bin 310 ilköğretim okulunda 10 milyon 916 bin çocuk okuyor. Bu okullarda 428 bin öğretmen görev yapıyor. İlköğretim öğrencileri, yeni eğitim-öğretim yılından daha az ders işleyip, sosyal ve eğitsel etkinliklere daha fazla zaman ayıracak. İlköğretim okullarında özellikle kırsal kesimde uygulanan taşımalı eğitim sistemine, bu yıldan itibaren yatılı ilköğretim bölge okullarının ilk 5 sınıfı da dahil edildi. Hem okul öncesinde hem de ilköğretimde okula yeni başlayan öğrenciler geçen hafta uyum programına katıldı. Genel ortaöğretimde ise 4 bin 67 genel lisede 2 milyon 420 bin öğrenci öğrenim görüyor. Mesleki ve teknik ortaöğretimde de 4 bin 846 lisede 1 milyon 819 bin öğrenci okuyor. Ortaöğretimde de ders saati sayısı azaltılarak, öğrencilerin kendilerine daha fazla zaman ayırmaları amaçlandı. -ORTAÖĞRETİMDE DE TAŞIMALI EĞİTİM- Ortaöğretimde bu yıldan itibaren başta kız öğrenciler olmak üzere taşımalı eğitime geçilecek. İlk aşamada taşımalı ortaöğretim uygulamasından 50 bin öğrencinin yararlanması planlanıyor. 2010-2011 eğitim öğretim yılının ilk yarısı 28 Ocak 2011 Cuma günü sona erecek. İkinci yarıyıl ise 14 Şubat 2011'de başlayacak ve 17 Haziran 2011'de sona erecek. 2011-2012 eğitim-öğretim yılı ise 12 Eylül 2011'de başlayacak.